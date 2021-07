Euro 2020: Adele et Kate Garraway mènent la réaction des célébrités à la victoire de l’Angleterre

Piers Morgan était plutôt content… (Photo : Twitter)

L’équipe de football masculine d’Angleterre était le héros de l’heure après avoir battu le Danemark 2-1 à l’Euro 2020 pour une place en finale contre l’Italie, et les célébrités sont sorties en force avec Piers Morgan, Adele et Kate Garraway célébrant leur victoire .

Le Danemark a ouvert la voie en marquant le premier lors du match tendu à Wembley mercredi soir, mais un but contre son camp a ramené l’Angleterre au niveau.

Un penalty plus tard pour l’Angleterre a vu Harry Kane manquer initialement, mais a réussi à marquer lorsque le ballon a rebondi et a donné l’avantage à son équipe, les amenant en finale.

Une nation célébrée, y compris certains des visages célèbres du Royaume-Uni, avec la chanteuse Adele publiant une vidéo sur Instagram de sa réaction au but de Kane, criant dans sa pièce de devant alors qu’elle entrait.

La star de Good Morning Britain, Kate Garraway, était à l’écoute de ses enfants et a filmé son fils Billy drapé dans un drapeau anglais et faisant la course autour de la maison.

Elle a plaisanté dans la légende: ‘YAAAAAAAAS !!! #thedreamisalive – #itscominghome La finale – en fait une FINALE ps non célébrant les 11 ans qui ont été blessés lors du tournage de cette vidéo.’

Le présentateur de télévision Piers Morgan était présent au match en personne et a posté un selfie sur Twitter de son visage encourageant, ajoutant le mot : “BOOOOOOM !!!!!”.

La star de Strictly Come Dancing, Oti Mabuse, a tweeté une vidéo d’elle-même applaudissant à l’arrière d’une voiture alors qu’elle suivait le match, ajoutant une chaîne d’emoji du drapeau anglais.

Le diffuseur Gary Lineker a tweeté : ” Incroyable. Enfin après toutes ces années. Tellement merveilleux.

« Bien joué pour l’équipe du Danemark. Vous lui avez tout donné et même plus. Votre pays devrait être très fier de vous.

ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ? ?®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ? ?®ó ??§ó ??¿ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ pic.twitter.com/wuJ2wq9vjw – Oti Mabuse (@OtiMabuse) 7 juillet 2021



Phillip Schofield était abasourdi (Photo: Instagram)



Romeo Beckham a écouté un classique (Photo: Instagram)

« Il y a eu de superbes performances. Tous les 4 arrières étaient exceptionnels, et en ce qui concerne @sterling7, eh bien, c’était l’un des plus grands affichages que j’ai vus d’un joueur portant un maillot @England. Superbe.’

Wayne et Coleen Rooney étaient également au stade de Wembley avec leurs enfants pour encourager l’équipe.

Coleen a partagé une jolie photo de famille sur Twitter avec le message : « Quelle nuit !!…. Fantastique Angleterre, c’est presque la maison.’

L’acteur perma-hype Ross Kemp a partagé un autre discours d’encouragement sur Twitter, exhortant l’équipe d’Angleterre à « croire » et à aller jusqu’au bout de la finale.

Plus : Phillip Schofield



Il a dit: ‘Cela signifie tout. Quand je verrai Harry Kane soulever ce trophée dimanche, cela signifiera tout. Vraiment. Profitons des prochaines 24 heures car ma parole. Superbe.

« Bravo Gareth, bravo à l’équipe, restez concentré, croyez, croyez, croyez. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie pour moi et pour beaucoup d’autres parce que nous avons traversé une période assez difficile, certains d’entre nous une période très difficile, pas moi mais je connais des gens qui l’ont fait.

«Cela signifie tellement pour eux. Restez concentré. Gagner. Gagnez, gagnez dimanche. Vous le méritez, vous êtes la meilleure équipe. Gagner.’

Romeo Beckham, le fils de David et Victoria Beckham, a célébré en écoutant le classique en écoutant le morceau de 1996 Three Lions de David Baddiel, Frank Skinner et The Lightning Seeds, en partageant une capture d’écran sur Instagram.

L’Angleterre affrontera l’Italie en finale de l’Euro 2020 le dimanche 11 juillet.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

PLUS : Love Island 2021: Brad McClelland recycle les conversations avec Lucinda Strafford alors que les fans demandent justice pour Rachel Finni

PLUS : Kate Winslet base sa teinte de fond de teint sur son cycle menstruel et nous colore intriguée

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();