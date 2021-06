Euro 2020 : Alan Shearer fait un pronostic Angleterre-Allemagne

Alan Shearer pense que l’Angleterre peut battre l’Allemagne à l’Euro 2020 (Photo: BBC)

Alan Shearer soutient l’Angleterre pour battre l’Allemagne lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 et a poussé Harry Kane à redécouvrir sa forme lors des huitièmes de finale du tournoi.

L’Angleterre affrontera de vieux ennemis l’Allemagne à Wembley mardi soir avec une place en quarts de finale des Championnats d’Europe à gagner.

L’équipe de Gareth Southgate a largement impressionné lors de la phase de groupes, battant la Croatie et la République tchèque et faisant match nul avec l’Écosse en tête du groupe D.

L’Allemagne, quant à elle, a terminé deuxième du groupe F après avoir perdu son match d’ouverture contre la France, tenante de la Coupe du monde, alors que l’équipe de Joachim Low cherche à remporter cette compétition pour la quatrième fois.

“Angleterre contre Allemagne à Wembley – nous avons déjà entendu cela quelque part”, a déclaré Shearer à Coral. « Wow, quel jeu attendre avec impatience.

“Je pensais que l’Angleterre était bien meilleure lors de son dernier match contre la République tchèque, certainement en première mi-temps. Ils n’ont pas encore encaissé de but dans ce tournoi et ont semblé solides défensivement, c’est donc un énorme avantage.

“Nous devons juste faire avancer un peu cette ligne avant et commencer à marquer des buts et l’Angleterre pourrait être une menace dans ce tournoi. Je n’ai aucun doute sur Harry Kane.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

«Son mouvement et était bien meilleur contre les Tchèques. Je ne serais pas du tout inquiet du fait qu’il n’ait pas encore marqué. Il sera toujours un joueur très important pour l’Angleterre lors des huitièmes de finale du tournoi.

« Il va y avoir un peu plus de 40 000 fans à Wembley. Les 20 000 spectateurs supplémentaires feront une grande différence. La majorité sera derrière l’Angleterre donc ça devrait être une belle occasion.

“L’Allemagne a connu des difficultés défensives, encaissant des buts, mais c’est l’Allemagne. Vous ne savez jamais. Pas de surprise, mais je pense que l’Angleterre peut le faire.

La légende écossaise Ally McCoist hésite à radier l’Allemagne et affirme que le match des huitièmes de finale pourrait aller aux tirs au but, comme l’a fait la demi-finale de l’Euro 1996 entre ces deux nations.



L’équipe de Gareth Southgate est restée invaincue en phase de groupes (Photo: .)

“A six minutes de la fin contre la Hongrie, l’Allemagne était hors de l’Euro 2020, mais elle a recommencé pour mettre en place ce match incroyable”, a-t-il déclaré.

« Cela montre que vous ne pouvez jamais compter les Allemands dans les grands tournois.

‘Gareth doit jouer [Jack] Grealish maintenant. Il a montré de quoi il est capable dans le match contre la République tchèque. C’est sa chance de briller et je pense qu’il peut le faire contre l’Allemagne.

«Ça va être serré, mais il pourrait faire la différence. L’Angleterre n’a pas encore marqué de but, ce qui est impressionnant. Je pense que ce match pourrait se terminer 1-1, ce qui pourrait entraîner plus de pénalités entre ces nations.’

