Euro 2020 : Alex Scott frustré par la performance de la star de Chelsea face à l’Ecosse

Alex Scott était frustré par la démonstration de Reece James contre l’Écosse (Photo: BBC)

Alex Scott a révélé qu’elle était frustrée par la performance de Reece James lors du nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Écosse vendredi soir.

L’équipe de Gareth Southgate n’a pas pleinement profité de la victoire encourageante du Groupe D contre la Croatie le week-end dernier et a été confortablement annulée par une équipe écossaise bien entraînée qui a pleinement mérité au moins un point.

Le patron de l’Angleterre, sur le papier du moins, a opté pour une formation plus offensive, échangeant les arrières latéraux expérimentés Kieran Tripper et Kyle Walker contre le duo plus offensif de Luke Shaw et James, mais aucun n’a été en mesure d’avoir un impact dans de vastes zones.

“Je pense que c’était la chose frustrante, vous avez eu ces changements à l’arrière, nous savons tous ce que James a fait cette saison et nous espérions voir cela pour lui”, a déclaré l’ancien international anglais Scott à la BBC.

«Mais a-t-il vraiment fait des croix, est-il devenu plus offensif que nous voulions voir de lui?



Reece James n’a pas pu reproduire sa forme de Chelsea pour l’Angleterre contre l’Écosse (Photo: .)

“Je regardais le match avec Alan et il y a eu un moment où le ballon est entré au milieu de terrain et nous avons tous les deux crié” Où est-il ?

«Il avait besoin d’être plus haut sur le terrain et je pense que vous devez créditer l’Écosse parce que le match s’est déroulé exactement comme ils le voulaient.

“Ils ont montré leur ténacité, ils ont frustré l’Angleterre dans tous les départements et l’Angleterre n’avait aucun moyen de s’en sortir.”

L’Angleterre a été accusée d’avoir été trop prudente hier soir, en particulier lors des phases finales, mais avec une qualification désormais pratiquement assurée, Southgate a insisté sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de risquer la défaite en cherchant la victoire.

Plus : Chelsea FC



Il a déclaré: “Cela semble difficile dans les 15 dernières minutes d’un match comme ce soir où les fans sont désespérés pour que vous alliez de l’avant et abandonniez la forme, car c’est l’Écosse, cela ressemble à une occasion unique, mais nous devons toujours l’aborder est encore une étape importante vers la qualification, qui est finalement le premier objectif pour nous.

«Je pense que dans ces moments-là, si nous devions courir pour gagner sans conséquence pour encaisser, vous pourriez l’aborder différemment; mais tout le temps, c’est une nuit où c’était un peu frénétique, ce n’était pas un match avec énormément de contrôle, et il faut s’assurer qu’assis sur trois points comme nous, on gère le tournoi ainsi que le jeu.

« Il est facile de jouer vers la fin et de perdre la forme, puis de perdre le match au cours des cinq dernières minutes, alors vous vous en prenez à vous-même pour ne pas avoir géré le tournoi. Je comprends que nous sommes à Wembley, nous voulions gagner, mais dans le contexte de la qualification du tournoi, c’est la chose la plus importante.

PLUS : Roy Keane suggère que les discussions sur le transfert de Harry Kane détournent l’attaquant de Tottenham de la campagne anglaise de l’Euro 2020

PLUS : Gareth Southgate explique pourquoi il a remplacé Harry Kane

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();