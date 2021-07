Euro 2020 : Alex Scott revient sur le chat de David Beckham après le match nul avec l’Angleterre

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Alex Scott a dévoilé ses conversations avec David Beckham alors qu’ils regardaient la victoire de l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark lors de l’Euro 2020 hier soir.

Les légendes du football étaient assises côte à côte au stade de Wembley pour le match tendu, qui a vu l’équipe nationale organiser une finale contre l’Italie, dimanche.

Apparaissant dans le One Show, la star de Strictly Come Dancing a levé le voile sur ce dont ils ont discuté tout en regardant l’action se dérouler.

“Je ne sais pas, je pense que je me suis trompé de billet”, a-t-elle déclaré alors que le co-animateur Ronan Keating l’interrogeait sur leur soirée.

‘À ce moment-là, ils [Denmark] a marqué le coup franc, je me suis tourné vers David et j’ai dit : « qu’en pensez-vous ?

“Et il me dit:” Eh bien, personnellement, je l’aurais mis plus dans le coin! “”



Alex Scott et David Beckham étaient assis l’un avec l’autre à Angleterre contre Danemark (Photo: AP)

Personne ne peut les plier tout à fait comme lui…

James Corden, Sir Mick Jagger et Piers Morgan étaient également dans les tribunes pour le match tandis que beaucoup, beaucoup d’autres étaient à l’écoute de chez eux.



Alex Scott a renversé leur conversation (Photo: BBC One)

En fait, Angleterre v Danemark est devenu l’événement télévisé le plus regardé depuis près d’une décennie, depuis les Jeux olympiques de 2012.

Il a maintenant été confirmé que le jeu a attiré un pic de 27,6 millions de téléspectateurs, sur ITV, ITV Hub et STV.

ITV a affiché une part d’audience de 89,3% la nuit dernière, et c’était le match le plus regardé de tout le tournoi jusqu’à présent.

La finale de dimanche pourrait faire exploser ces chiffres…

Eh bien, il rentre à la maison.

