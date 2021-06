Euro 2020 : Ali Daei sur Cristiano Ronaldo battant son record de buts

Cristiano Ronaldo est sur le point de battre le record de buts internationaux d’Ali Daei (Photo: .)

Le meilleur buteur de l’histoire du football international masculin, Ali Daei, insiste sur le fait qu’il est ” ravi ” que ce soit Cristiano Ronaldo qui battra son record alors qu’il ” admire son engagement et sa concentration “.

La superstar de la Juventus Ronaldo a égalé le record de Daei après avoir marqué deux fois pour le Portugal lors de leur match nul 2-2 contre la France, championne du monde, à l’Euro 2020.

L’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United a marqué ses 108e et 109e buts, tous deux sur penalty, alors que le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi comme l’une des meilleures équipes à la troisième place.

Ronaldo a la chance de surpasser Daei et d’obtenir un autre morceau d’histoire de sa magnifique carrière dimanche lorsque le Portugal affrontera la Belgique en huitièmes de finale.

Sur la perspective de perdre son record face à Ronaldo, la légende iranienne Daei a déclaré au Times : « Je suis ravi que Ronaldo soit celui qui le fera, car mon record d’être touché par un joueur comme Ronaldo me semble être un autre record.

« J’admire son engagement et sa concentration. Et après avoir atteint tant de titres, sa passion pour le jeu est comme au premier jour.’

Ronaldo est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire des Championnats d’Europe la semaine dernière et a déjà inscrit cinq buts en trois matches à l’Euro 2020.



La légende iranienne Ali Daei est « ravie » que ce soit Ronaldo qui battra son record (Photo: .)

Malgré l’héroïsme de 36 ans, le Portugal vient de se faufiler dans les huitièmes de finale avec une victoire, un nul et une défaite en phase de groupes.

Dimanche, ils affronteront une équipe belge qui n’a encore perdu aucun point dans le tournoi et n’a encaissé qu’un seul but.

La Belgique de Roberto Martinez a également eu 48 heures de repos de plus que le Portugal, mais le manager Fernando Santos a déclaré que les détenteurs de l’Euro ne trouveraient aucune excuse avant les huitièmes de finale.

“Ce n’est pas un inconvénient”, a-t-il déclaré. «Le repos est très important, nous devons récupérer pour qu’ils soient frais. Nous ne pouvons pas utiliser cela comme un handicap.

“Voyons s’il y a eu des changements en Belgique, analysons l’équipe et préparons le match avec l’objectif habituel : aller de l’avant.”

