Euro 2020 – Angleterre vs Danemark : heure, chaîne et dernières cotes

L’Angleterre affronte le Danemark à Wembley devant 60 000 fans (Photo: La FA via .)

Le compte à rebours pour l’Angleterre contre le Danemark se rapproche de plus en plus alors que les Trois Lions cherchent à assurer leur place en finale du Championnat d’Europe pour la première fois.

L’étonnante victoire 4-0 de l’Angleterre sur l’Ukraine samedi les a vus affronter le Danemark en demi-finale, les Danois battant la République tchèque en quart de finale.

Après l’autre demi-finale d’hier soir, l’Angleterre ou le Danemark savent qu’ils affronteront désormais l’Italie en finale à Wembley dimanche après que les Italiens eurent battu l’Espagne aux tirs au but.

Et tandis que le Premier ministre Boris Johnson a déjà confirmé que les pubs peuvent rester ouverts plus tard dimanche en prévision de la finale, Gareth Southgate se concentrera uniquement sur la tâche à accomplir ce soir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’Angleterre contre le Danemark.

Quand est l’Angleterre contre le Danemark?

La deuxième demi-finale a lieu à Wembley ce soir (mercredi 7 juillet).



L’Angleterre espère ne pas avoir à affronter le gardien danois Kasper Schmeichel lors d’une séance de tirs au but (Photo: UEFA via .)

Comme pour l’autre demi-finale, le coup d’envoi est donné à 20h BST.

Sur quelle chaîne de télévision l’Angleterre contre le Danemark est-elle diffusée ?

Les fans peuvent se connecter pour regarder le match gratuitement sur ITV à partir de 19h.

Vous pouvez également diffuser le match en direct via ITV Hub sur une gamme d’appareils, notamment des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Angleterre vs Danemark alignements prévus

Angleterre: Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Shaw ; Phillips, Riz; Saka, Mont, Sterling ; Kane

Danemark: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard ; Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle ; Braithwaite, Damsgaard ; Dolberg

Cotes Angleterre vs Danemark

L’Angleterre est la favorite avec les bookmakers pour remporter le match de ce soir.

Les dernières cotes sont les suivantes :

Angleterre (7/10) Nul (13/5) Danemark (9/2)

* Cotes fournies par bet365.

PLUS : Gareth Southgate identifie les points forts du Danemark et envoie un avertissement à ses joueurs anglais

PLUS : Les fans de football « achèteront 50 000 pintes par minute » alors que l’Angleterre affronte le Danemark

