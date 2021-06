Euro 2020: Ashley Cole envoie un message à Gareth Southgate sur la star de Chelsea Mason Mount

Mason Mount est susceptible d’être éligible pour jouer dans les 16 derniers matchs de l’Angleterre contre l’Allemagne, la France ou le Portugal (Photo: .)

Ashley Cole a exprimé sa sympathie pour Gareth Southgate avec le manager anglais face à des décisions de sélection peu enviables avant le prochain match des Three Lions à l’Euro 2020.

Déjà assurée de sa place en huitièmes de finale, l’Angleterre a assuré la première place du groupe D après une nouvelle victoire professionnelle face à la République tchèque à Wembley hier soir, où le but solitaire de Raheem Sterling a suffi à remporter trois autres points.

Bukayo Saka et Jack Grealish ont joué lors de leurs premiers départs dans le tournoi, contribuant de manière significative aux meilleures performances offensives de l’Angleterre jusqu’à présent et ont déclaré des cas convaincants à inclure mardi prochain contre l’Allemagne, la France ou le Portugal.

Mason Mount, cependant, sera éligible étant donné qu’il aura terminé une période d’auto-isolement obligatoire de cinq jours après être entré en contact avec Billy Gilmour après le match nul 0-0 de vendredi dernier contre l’Écosse.

Phil Foden, lui aussi, reviendra en lice après s’être reposé hier soir afin de se protéger contre un carton jaune qui l’aurait vu suspendu, mais Cole maintient que Mount doit jouer, en particulier si l’Allemagne est l’adversaire.



Jack Grealish a impressionné contre la République tchèque, inscrivant le but gagnant de l’Angleterre pour Raheem Sterling (Photo: .)

Il a déclaré à ITV Sport: “C’est difficile, je pense que Gareth a mentionné avant le match que Mason sera prêt après ne pas s’être entraîné pendant cinq jours.

«Je le jouerais toujours. Je pense toujours qu’il a un impact, il presse, il est agressif, il vous récupère le ballon. Il est difficile de laisser tomber les meilleurs joueurs. Je pense qu’au moment où il a prouvé pour Chelsea, il a été très influent et important pour cette équipe d’Angleterre en termes de récupération du ballon.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



«Il donne une licence à Calvin Phillips pour le soutenir et s’y mettre. Il a fait ses preuves. Nous allons jouer contre l’Allemagne, ils vont avoir la possession du ballon, vous devez appuyer et essayer de récupérer le ballon.

«Ça va être difficile, mais j’irais toujours avec les joueurs en qui j’ai confiance. Il va encore améliorer sa forme physique avec des courses – au cours de ces cinq jours, combien d’entraînement vont-ils faire ?

«Est-ce qu’ils ont besoin de cette forme physique, ils viennent de vivre une saison très, très difficile. On verra bien, je le jouerais quand même.

