Euro 2020 : Ashley Williams fait l’éloge d’Andreas Christensen après la victoire du Danemark sur le Pays de Galles

Christensen était solide pour les Danois au milieu de terrain (Photo: .)

Ashley Williams a fait l’éloge d’Andreas Christensen après sa performance impressionnante lors de la victoire du Danemark en huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre le Pays de Galles.

Les Danois ont fait une démonstration éblouissante à Amsterdam en marquant quatre buts devant Robert Page sans réplique.

Kasper Dolberg a marqué dans les deux mi-temps, avant que la victoire ne soit bouclée par Joakim Maehle et Martin Braithwaite, assurant la progression du Danemark vers les quarts de finale.



Dolberg a remporté le prix de l’Homme du match pour son affichage de deux buts (Photo: .)

Christensen de Chelsea, qui est naturellement un défenseur, a été poussé au milieu de terrain avec le Pays de Galles profitant de la majorité du ballon dès le début.

Le joueur de 25 ans s’est parfaitement adapté au rôle, marquant Aaron Ramsey et solidifiant son côté au milieu du parc.

Bien que Dolberg ait remporté le prix de l’Homme du match pour son doublé, l’ancien capitaine du Pays de Galles Williams a choisi Christensen comme son interprète hors pair.

“On peut dire que Christensen était l’homme du match aujourd’hui”, a déclaré Williams à la BBC.

“Pour qu’un demi-centre par nature passe au milieu de terrain aujourd’hui et soit à l’aise en possession, il passe un excellent été.

“Fair-play pour lui, le manager lui a demandé de faire quelque chose d’un peu différent et il a été brillant.”

“Nous sommes capables d’être flexibles”, a déclaré le patron du Danemark Kasper Hjulmand après le match.

“Tout n’était pas parfait pendant le match mais nous nous sommes améliorés et c’est quelque chose que nous avons fait plusieurs fois.”

