Euro 2020 : Aurons-nous un jour férié si l’Angleterre remporte le tournoi ?

Il y aura des scènes sauvages à travers le pays si l’Angleterre remporte l’Euro 2020 (Photo: PA)

Imaginez les scènes de célébrations folles qui se dérouleraient ce soir si l’Angleterre remportait son premier grand tournoi de football depuis 1966.

Imaginez maintenant comment vous vous sentez au travail le lundi matin.

C’est la perspective potentielle à laquelle beaucoup de gens sont confrontés alors que l’Euro 2020 touche à sa fin.

Une superbe victoire 4-0 sur l’Ukraine en quart de finale a provoqué des célébrations à l’échelle nationale de la part des fans anglais, avec des millions de personnes qui ont crié «ça rentre à la maison» tout en descendant dans la rue et en dansant sur les tables.

Les célébrations étaient encore plus grandes après la victoire en demi-finale, alors que l’Angleterre battait le Danemark 2-1 pour s’assurer une place pour la toute première finale de l’Euro.

Y a-t-il donc un potentiel pour qu’il y ait un jour férié si l’Angleterre bat tous les pronostics et le ramène à la maison ?



Gareth Southgate a célébré la victoire en demi-finale avec les fans à Wembley plus tôt dans la semaine (Photo: .)

Aurons-nous un jour férié si l’Angleterre remporte l’Euro 2020 ?

On ne sait pas encore s’il y aura un jour férié, mais il est peu probable qu’il ait lieu demain.

Un tel événement serait annoncé par une proclamation royale de la reine, selon la bibliothèque de la Chambre des communes.

La suggestion de jour férié devrait d’abord provenir du Premier ministre Boris Johnson.

Le Mirror a rapporté que les ministres craignaient qu’une annonce ne compromette le résultat, préférant attendre le résultat avant de décider si nous obtenions un jour de congé supplémentaire.

« Par convention, la reine agit sur avis des ministres. Le ministère de l’Entreprise, de l’énergie et de la stratégie industrielle est le service gouvernemental responsable des jours fériés », explique le site Internet du Parlement.

M. Johnson semble certainement apprécier l’Euro après avoir promis son soutien à l’équipe nationale tout au long du match d’aujourd’hui et avant le match, il a posé avec un maillot anglais avec « Boris 10 » dessus.

Au cours du voyage de l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018, il y avait à peu près le même battage médiatique à travers le pays de gens excités et il y avait une clameur pour un jour férié s’ils avaient remporté le tournoi.

Le leader travailliste de l’époque, Jeremy Corbyn, et la secrétaire à l’Intérieur fantôme Emily Thornberry en ont appelé à un et 200 000 fans ont signé une pétition exigeant un jour férié.

Cette année là, il y a déjà une pétition pour ceux qui continuent à rêver qui compte actuellement 358 000 signatures.

Tout triomphe potentiel en finale entraînerait probablement un défilé de la victoire – mais il pourrait être retardé jusqu’en septembre en raison des restrictions liées aux coronavirus.

La Football Association (FA) aurait choisi de ne pas organiser d’événement de masse ce mois-ci si les Three Lions remportaient les championnats d’Europe dimanche.



Gareth Southgate a appelé au calme parmi les joueurs avant le match (Photo : GLYN KIRK/POOL/. via .)

Alors qu’un jour férié reste loin d’être incertain, de nombreux travailleurs à travers le pays espèrent que leurs employeurs leur donneront un jour de congé après la finale (ou au moins un départ plus tard!) Si l’Angleterre gagne.

De nombreux fans auront déjà réservé le lundi 12 juillet en prévision d’un dimanche soir endiablé et les signatures pour une pétition de jour férié seront sûrement à la hausse.

Maintenant, tout ce qui reste à voir, c’est si l’Angleterre peut vraiment le ramener à la maison ce soir.

L’Euro 2020 Angleterre-Italie démarre en direct ce soir sur BBC One et ITV à 20h. La couverture commence sur BBC One à partir de 18h20 et sur ITV à partir de 18h30.

