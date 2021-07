Euro 2020 : Aurons-nous un jour férié si l’Angleterre remporte le tournoi ?

Il y aura des scènes sauvages à travers le pays si l’Angleterre remporte l’Euro 2020 (Photo: UEFA via .)

Imaginez les scènes de célébrations folles qui se dérouleraient dimanche soir si l’Angleterre remportait son premier tournoi majeur depuis 1966.

Imaginez maintenant comment vous vous sentez au travail le lundi matin.

C’est la perspective potentielle à laquelle beaucoup de gens sont confrontés alors que l’Euro 2020 touche à sa fin.

Une superbe victoire 4-0 sur l’Ukraine en quart de finale a suscité des célébrations à l’échelle nationale de la part des supporters anglais, avec des millions de personnes qui ont crié “ça rentre à la maison” tout en descendant dans la rue et en dansant sur les tables.

Les Three Lions affrontent le Danemark ce soir en demi-finale à Wembley devant 60 000 fans. Même si l’Angleterre bat les Danois, ils doivent faire face à la tâche peu enviable de mettre fin à la séquence de 33 matches sans défaite des Italiens.

Y a-t-il donc un potentiel pour qu’il y ait un jour férié si l’Angleterre bat tous les pronostics et le ramène chez elle ?

Aurons-nous un jour férié si l’Angleterre remporte l’Euro 2020 ?



Harry Kane et Gareth Southgate espèrent le ramener à la maison (Photo: . via .)

Malheureusement, un jour férié semble peu probable.

Un tel événement serait annoncé par une proclamation royale de la reine, selon la bibliothèque de la Chambre des communes.

La suggestion de jour férié devrait d’abord provenir du Premier ministre Boris Johnson.

« Par convention, la reine agit sur avis des ministres. Le ministère de l’Entreprise, de l’énergie et de la stratégie industrielle est le service gouvernemental responsable des jours fériés », explique le site Internet du Parlement.

M. Johnson semble certainement apprécier l’Euro après avoir promis son soutien à l’équipe nationale tout au long et avant le match de ce soir, il a posé avec un maillot anglais avec « Boris 10 » dessus.

Au cours du voyage de l’Angleterre vers les demi-finales de la Coupe du monde 2018, il y avait à peu près le même battage médiatique à travers le pays de gens excités et il y avait une clameur pour un jour férié s’ils avaient remporté le tournoi.

Le leader travailliste de l’époque, Jeremy Corbyn, et la secrétaire à l’Intérieur fantôme Emily Thornberry en ont appelé à un et 200 000 fans ont signé une pétition exigeant un jour férié.

Cette année là, il y a déjà une pétition pour ceux qui continuent de rêver mais elle n’a même pas encore atteint 600 signatures, correct au moment de la rédaction.

Tout triomphe potentiel en finale entraînerait probablement un défilé de la victoire – mais il pourrait être retardé jusqu’en septembre en raison des restrictions liées aux coronavirus.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

La Football Association (FA) aurait choisi de ne pas organiser d’événement de masse ce mois-ci si les Three Lions remportaient les championnats d’Europe dimanche.

Alors qu’un jour férié reste loin d’être incertain, de nombreux travailleurs à travers le pays espèrent que leurs employeurs leur donneront un jour de congé après la finale (ou au moins un départ plus tard!) Si l’Angleterre gagne.

Beaucoup des fans les plus optimistes auront déjà réservé le lundi 12 juillet en prévision d’un dimanche soir déchaîné et les signatures pour une pétition de jour férié augmenteront considérablement si l’Angleterre gagne ce soir.

Voyons si l’Angleterre peut faire rêver une nation un peu plus longtemps.

Vous pouvez regarder l’Angleterre contre le Danemark ce soir sur ITV à 20 heures.

PLUS : Wembley “pourrait être plein avec 90 000 fans si l’Angleterre se qualifie pour la finale de l’Euro”

PLUS : Chaîne de télévision Angleterre vs Danemark, diffusion en direct, heure, actualités de l’équipe, cotes et tête-à-tête

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();