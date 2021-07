Euro 2020 : Boris dit “voyons ce qu’il advient” des appels pour les jours fériés

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Boris Johnson n’exclut pas de donner à tout le monde en Angleterre un jour de congé lundi si les Trois Lions remportent l’Euro 2020.

L’équipe de Gareth Southgate a battu le Danemark 2-1 en prolongation hier soir pour s’assurer une place dans sa première grande finale internationale depuis 1966.

Cela signifie que l’Angleterre affrontera l’Italie au stade de Wembley pour la dernière étape du tournoi dimanche.

Interrogé sur les chances de faire de lundi un jour férié en cas de victoire de l’Angleterre, le Premier ministre a déclaré: “Je pense que ce serait un destin tentant. Voyons ce qui se passe.’

Même si ce n’était pas un oui catégorique – ce n’était pas un non catégorique.

Ce sera une bonne nouvelle pour les 60 000 personnes qui ont signé une pétition exigeant que le 12 juillet soit un jour férié national.

La finale de l’Euro 2020 a été surnommée “Super dimanche” pour l’industrie hôtelière, la finale de Wimbledon devant également avoir lieu le même jour.



Boris Johnson a pris congé hier soir pour regarder le match (Photo: .)

Les fans optimistes qui espèrent une victoire veulent lundi congé pour pouvoir se remettre de la célébration.

La pétition, qui a été mise en place sur la page officielle de la pétition parlementaire avant la victoire de l’Angleterre en demi-finale, indique: «L’Angleterre pourrait jouer une finale du championnat d’Europe à 20 heures le dimanche 11 juillet.

“Il serait bénéfique et judicieux de donner au pays un jour de congé le lendemain si l’Angleterre gagne, sous la forme d’un lundi férié supplémentaire.”

La pétition fait écho aux appels lancés aux médias sociaux pour que le Premier ministre « fasse ce qui est décent » et donne à tout le monde un jour de congé lundi.

Une personne a tweeté : « Si l’Angleterre se qualifie pour la finale de l’#EURO2020, que diriez-vous de faire du lundi 12 juillet une fête nationale @BorisJohnson @10DowningStreet Soyez un gagnant du vote populaire pour vous. Les charges auront la gueule de bois et les malades de toute façon.

Un autre a dit : ‘Allez Boris !!! Faites ce qu’il faut si l’Angleterre arrive en finale !!! Le lundi est un jour férié.



Les fans anglais célèbrent devant le stade de Wembley après que l’Angleterre se soit qualifiée pour la finale de l’Euro 2020 (Photo: PA)

Des milliers de fans en liesse ont été photographiés serrés les uns contre les autres en quittant Wembley la nuit dernière, tandis que les supporters de tout le pays se sont réunis dans des pubs et dans des maisons pour célébrer la victoire.

Beaucoup ont eu mal à la tête ce matin et ont plaisanté sur le fait de tirer des malades alors qu’ils se rétablissaient.

Les voitures étaient visiblement absentes des rues des grandes villes du pays.

Les données de congestion de TomTom ont montré que le trafic aux heures de pointe était en baisse d’environ 10 % à Londres, tandis qu’à Bristol, il était en baisse d’environ 5 % par rapport à hier.

Des accalmies ont également été enregistrées dans d’autres grandes villes, notamment Manchester, Newcastle et Liverpool.

Il n’était pas difficile pour les gens de deviner pourquoi cela pourrait être le cas après la victoire 2-1 de l’Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l’Euro.

Un chauffeur a tweeté : « Je dois travailler en un temps record aujourd’hui. Les routes étaient curieusement vides.

Un autre a déclaré: “Les routes sont vides ce matin lol, je suppose que tout le monde se remet de la nuit dernière.”

Et l’un d’eux a plaisanté en disant que le match contre l’Angleterre avait été plus efficace que les restrictions de coronavirus pour amener les gens à rester à la maison.

Ils ont déclaré: “Je conduisais et les routes étaient vides – il semble qu’un match en Angleterre soit beaucoup plus efficace pour garder les gens à la maison qu’un verrouillage.”

