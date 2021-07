Euro 2020 : Boris et le prince William « fiers » de l’Angleterre

Le Premier ministre et le prince William, qui ont encouragé les garçons depuis les tribunes, ont envoyé leurs condoléances (Photo: PA/./.)

Les politiciens et les membres de la famille royale se sont précipités pour consoler l’équipe d’Angleterre après la défaite dévastatrice contre l’Italie lors de la finale de l’Euro de ce soir.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui encourageait les gars des tribunes de Wembley avec sa femme Carrie, a déclaré que le résultat était “déchirant”, mais a qualifié la performance des joueurs d’héroïque.

“Ce fut un résultat déchirant pour mettre fin à l’#Euro2020 mais Gareth Southgate et son équipe @England ont joué comme des héros. Ils ont fait la fierté de la nation et méritent un grand crédit », a ajouté le Premier ministre.

Le prince William, qui a également regardé la confrontation historique depuis les tribunes de Wembley avec sa femme Kate et un prince George à l’air écrasé, a exhorté les garçons à “garder la tête haute”.

Dans un tweet du compte KensingtonRoyal, signé W, le duc a félicité l’équipe de football italienne pour sa victoire et a dit aux Trois Lions d’être fiers.

Il a écrit : ” Déchirant. Félicitations @Azzurri pour une belle victoire. @England, vous êtes tous venus de si loin, mais malheureusement, cette fois, ce n’était pas notre jour.

“Vous pouvez tous garder la tête haute et être si fiers de vous – je sais qu’il y a plus à venir.”

Déchirant. Félicitations @Azzurri pour une belle victoire.

@England, vous êtes tous venus de si loin, mais malheureusement, cette fois, ce n’était pas notre journée. Vous pouvez tous garder la tête haute et être si fiers de vous â???? Je sais qu’il y a plus à venir. W – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 11 juillet 2021



Le prince George avait l’air dévasté en regardant la défaite écrasante de l’Angleterre (Photo: BBC)



Gareth Southgate réconforte Bukayo Saka après leur défaite (Photo: .)



L’équipe avait l’air dévastée après avoir perdu le titre après les tirs au but (Photo: EPA)

C’était un résultat déchirant pour mettre fin à l’#Euro2020, mais Gareth Southgate et son équipe @England ont joué comme des héros. Ils ont rendu la nation fière et méritent un grand crédit ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ – Boris Johnson (@BorisJohnson) 11 juillet 2021

Déchirant. Sur et en dehors du terrain, cette équipe est la meilleure de notre pays. Ils nous ont rendus fiers.#EURO2020 – Keir Starmer (@Keir_Starmer) 11 juillet 2021

C’est douloureux, mais nos joueurs doivent être extrêmement fiers. Je sais que je le suis. ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ Et, félicitations à l’Italie. ????®ð????¹ – Sajid Javid (@sajidjavid) 11 juillet 2021

Le leader travailliste Keir Starmer n’a pas tardé à faire l’éloge des garçons malgré la défaite “déchirante”, ajoutant: “Sur et en dehors du terrain, cette équipe est la meilleure de notre pays”.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que bien que ce soit un résultat “douloureux”, “nos joueurs devraient être extrêmement fiers”.

Les fans ont traversé des montagnes russes d’émotions ce soir après que l’Angleterre ait pris un bon départ, Luke Shaw marquant un but en deux minutes, un record.

Mais l’avance de l’Angleterre au début de la première mi-temps n’était pas suffisante pour remporter la victoire 1-0.

Leurs espoirs ont rapidement été déçus lorsque Leonardo Bonucci a égalisé le score à la 67e minute.



Les fans avaient l’air abattus assis sur les marches de Trafalgar Square (Photo: PA)



Certains ont été vus en train de se déchirer à la fin du match déchirant (Photo: PA)



Un fan abattu à Trafalgar Square à Londres après que l’Italie a remporté la finale de l’UEFA Euro 2020 (Photo: PA)



Le PM acclamé par la foule à Wembley (Photo: PA)

Le match est resté 1-1 en prolongation, l’Italie brisant le cœur des Anglais en remportant le match aux tirs au but.

Une victoire aurait été la première victoire de l’équipe de football masculin dans un tournoi majeur depuis le succès de la Coupe du monde de 1966, qui a également eu lieu à Wembley.

Les fans de « Guteded » ont déclaré qu’ils restaient fiers de l’équipe après leur défaite sur penalty.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();