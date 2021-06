Euro 2020 : Boris Johnson envisage un accès sans quarantaine à la finale

Boris a eu son mot à dire sur la finale de l’Euro 2020 (Photo: ./AP/.

Boris Johnson discutera avec l’UEFA des «aménagements raisonnables» pouvant être faits pour les délégués se rendant à la finale de l’Euro 2020 à Wembley, craignant que cela ne soit déplacé.

Des informations publiées vendredi ont affirmé que l’UEFA envisageait de déplacer la finale du tournoi de Wembley en Hongrie, à moins que des milliers de VIP ne soient exemptés du respect des restrictions de quarantaine au Royaume-Uni.

Un isolement de 10 jours est actuellement requis pour toute personne arrivant de pays figurant sur la liste orange ou rouge du gouvernement, chaque nation participant au tournoi, à l’exception des nations d’origine, actuellement sur la liste orange – à l’exception de la Turquie qui figure sur la liste liste rouge.

Le Times a affirmé que le gouvernement tenait des pourparlers avec l’UEFA pour tenter d’autoriser environ 2 500 responsables, politiciens et sponsors de l’UEFA et de la Fifa à éviter la période de quarantaine de 10 jours.

Mais Johnson insiste sur le fait que la santé publique reste sa “priorité”.

Wembley devrait accueillir la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

«Nous ferons ce que nous devons faire pour protéger le pays du COVID, ce sera évidemment notre priorité.

“Nous discuterons avec l’UEFA de ce qu’ils veulent et verrons si nous pouvons faire des accommodements raisonnables.

“Mais la priorité doit évidemment être la santé publique.”

Une source gouvernementale a déclaré à Sky News: ” Nous recherchons un compromis raisonnable sur les VIP, en regardant d’où ils viennent et quelles mesures d’atténuation peuvent être mises en place dans les hôtels du tournoi.

«Mais les fans qui voyagent sont beaucoup plus difficiles et le seraient dans n’importe quel pays.

“Nous comprenons que l’organisateur du tournoi a des partenaires commerciaux et qu’une partie de ce rôle consiste à maximiser la participation, mais nous ne ferions rien qui puisse compromettre la santé publique.”

