Euro 2020 : Boris Johnson envisage un jour férié en cas de victoire de l’Angleterre

Boris Johnson envisagerait des dates en juillet et août (Photo: AP/.)

Boris Johnson envisage de créer un jour férié si l’Angleterre parvient à battre l’Italie en finale du Championnat d’Europe dimanche, des informations suggérant que le 19 juillet est l’une des dates en discussion.

Les officiels seraient en train d’élaborer des plans sur la façon de marquer ce qui serait la première victoire de l’équipe nationale dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966.

Le Premier ministre subit une pression croissante pour donner aux travailleurs un jour de congé pour célébrer si les Trois Lions gagnent, avec une pétition sur le site Web du Parlement attirant plus de 325 000 signatures.

Il est également question d’honneurs potentiels pour le manager Gareth Southgate ainsi que le capitaine Harry Kane et l’ailier héros Raheem Sterling.

M. Johnson portait une chemise anglaise sous son costume alors qu’il regardait la victoire mordante en demi-finale contre le Danemark à Wembley mercredi.

Après avoir souhaité “le meilleur” à l’équipe nationale masculine avant la finale, il est resté muet sur la perspective d’un jour férié, affirmant que ce serait “un destin tentant”.



Les fans célèbrent la victoire des Trois Lions contre le Danemark (Photo: EPA)



Boris Johnson envisagerait un jour férié si l’Angleterre battait l’Italie en finale (Photo: Action Images via .)



M. Johnson et sa femme Carrie au stade de Wembley (Photo: . via .)



Le PM pose à Downing Street avec un drapeau avant la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Downing Street a déclaré qu’il organiserait des célébrations telles qu’un défilé de la victoire pour l’équipe d’Angleterre «en temps voulu», mais n’a pas confirmé si des plans pour un éventuel jour férié sont en cours dans les coulisses.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Je ne veux pas anticiper le résultat du match de dimanche. Il est clair que nous voulons que l’Angleterre aille jusqu’au bout et remporte la finale, puis nous définirons nos plans en temps voulu.’

Le Time rapporte que la « journée de la liberté » le lundi 19 juillet prochain est l’une des dates envisagées, coïncidant avec le jour où les restrictions restantes sur les coronavirus sont levées.

Mais des sources gouvernementales auraient souligné la difficulté d’en organiser un dans un délai aussi court – pouvant arriver une heure seulement après le coup de sifflet final.

Selon The Sun, M. Johnson envisage d’en organiser un en août, date à laquelle les restrictions sur la distanciation sociale et les grands groupes à l’extérieur auront disparu.



Les fans anglais célèbrent devant le stade de Wembley (Photo: PA)



D’autres célèbrent dans les rues de Leicester Square (Photo: AP)



Raheem Sterling salue les fans après leur victoire (Photo: . via .)

Downing Street a également déclaré que les employeurs qui sont en mesure de le faire devraient être flexibles pour permettre au personnel d’aller travailler tard le lundi ou de prendre un jour de congé si l’Angleterre gagne.

Le match sera terminé à 22 heures s’il est réglé en temps normal.

Cependant, la perspective d’une prolongation et d’une séance de tirs au but signifie que le match pourrait se terminer plus près de 23 heures.

M. Johnson a déjà déclaré que les pubs pouvaient rester ouverts jusqu’à 23h15 ce dimanche pour réduire le risque que les clients soient invités à partir avant la fin du match.

La victoire de mercredi sur le Danemark – le premier triomphe de l’Angleterre en demi-finale masculine en 55 ans – a été prolongée en prolongation et s’est terminée vers 22h45.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();