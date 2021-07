Euro 2020 : Boris Johnson prolonge les horaires d’ouverture des pubs pour la finale de dimanche

Les parieurs pourront rester dehors quelques minutes plus tard pour profiter de la fin du match, selon les rapports (Photo: .)

Les pubs seront autorisés à rester ouverts après les heures d’ouverture dimanche soir au cas où la finale de l’Euro se terminerait en prolongation, a confirmé Downing Street.

Boris Johnson a approuvé ce matin son intention d’accorder un délai de grâce de 45 minutes afin que les parieurs ne soient pas expulsés avant la fin du match très attendu.

Les pubs en Angleterre pourront rester ouverts jusqu’à 23h15 dimanche, après que le Premier ministre a autorisé une dérogation ponctuelle aux lois sur les licences.

On pense que cela se poursuivra, que l’Angleterre bat le Danemark demain et se rende en finale.

Comme les restrictions de Covid ont limité le nombre de fans pouvant se rendre à Wembley, des millions de Britanniques devraient regarder le match dans le confort de leur boozer préféré.

Mais des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que ceux qui s’entassaient dans les pubs pour regarder l’épreuve de force de 20 heures manqueraient le coup de sifflet final si le match se prolongeait en prolongation et en pénalités, provoquant le chaos dans les rues.

Hier soir, le Premier ministre a exhorté la nation à soutenir les Trois Lions “avec enthousiasme, mais de manière responsable”, bien qu’il soit entendu que Whitehall pensait que des mesures plus drastiques devaient être prises.

Les fans célèbrent après la victoire 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine (Photo: .)

Un changement de loi d’urgence a été proposé aux Communes ce matin pour permettre légalement aux pubs de rester ouverts au-delà de l’heure de fermeture habituelle de 22h30.

Une source n ° 10 a déclaré plus tôt au Sun: “ Alors que toute la nation se réunit pour profiter de la finale de l’Euro dimanche, nous mettons du temps supplémentaire sur les licences afin que les fans puissent regarder tout le match sans craindre d’être expulsés avant la fin.

“Et nous soutenons l’Angleterre pour y arriver.”

Les fans de tout le pays ont célébré avec style samedi soir alors que l’Angleterre se qualifiait pour les quatre derniers de l’Euro pour la première fois en 25 ans.

Un fan de football anglais à moitié nu a été jeté du haut d’un taxi à Birmingham alors qu’il célébrait la victoire 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine.

Les nerfs se renforcent pour la demi-finale de mercredi soir contre les Danois, les rabatteurs facturant aux fans jusqu’à 5 000 £ par billet pour le match historique.

Pendant ce temps, Sadiq Khan a offert aux Londoniens un moyen moins cher de regarder le match.

Le maire de la capitale offre aux fans la chance de gagner des billets s’ils réservent leur Covid jab d’ici jeudi.

Une paire de sièges à Wembley et 50 paires pour la fan zone de Trafalgar Square ont été installées par M. Khan dans le but d’augmenter le nombre de jeunes se faisant piquer, après que Londres se soit avéré avoir le taux de vaccination le plus bas dans le ROYAUME-UNI.

A partir de demain, les Londoniens non vaccinés pourront participer à un tirage en ligne pour les billets en fournissant la preuve qu’ils ont pris rendez-vous pour une première dose ou qu’ils ont fréquenté une clinique sans rendez-vous cette semaine.

Plus de 60 000 fans pourront profiter du match depuis les tribunes de Wembley dimanche si l’Angleterre le ramène à la maison demain, après que la capacité du stade a été portée à 75 %.

Tous les fans doivent avoir un test Covid négatif ou une preuve d’avoir reçu les deux doses du vaccin au moins 14 jours avant le match pour être autorisés à entrer.

