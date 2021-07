Euro 2020 : Boris salue la “bande de frères” d’Angleterre avant la finale

Boris Johnson a écrit une lettre à Gareth Southgate et à l’équipe d’Angleterre (Photo: Mega/PA/.)

Boris Johnson a écrit à l’équipe de football d’Angleterre avant son affrontement avec l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Le Premier ministre a salué Gareth Southgate et sa ” bande de frères “, leur disant qu’ils avaient ” déjà écrit l’histoire “.

Il a déclaré: “Vous avez emmené l’Angleterre en finale d’une grande compétition internationale.

«Pour la plupart des gens dans ce pays, c’est la première fois que cela se produit de toute leur vie.

«Vous avez forgé une bande de frères dont l’énergie, la ténacité et le travail d’équipe – et le flair pur – semblent briller dans tout ce que vous faites.

« Vous avez remonté le moral de tout le pays, et demain nous savons que vous pourrez également soulever ce trophée.

«Nous ne faisons pas qu’espérer ou prier. Nous croyons en vous, Gareth, et en votre incroyable équipe.

“Au nom de toute la nation, bonne chance, bon match et ramenez-le à la maison!”



Le Premier ministre a écrit une lettre personnelle à Southgate et à l’équipe d’Angleterre (Photo: PA)



Boris Johnson enfilant sa chemise d’Angleterre avec le nom et le numéro du dos (Photo: Boris Johnson)



Downing Street a également été décoré de drapeaux de St George avant le grand match (Photo: .)

Cela survient après que le n ° 10 a été décoré des drapeaux de St George avant le plus grand match du pays depuis un demi-siècle.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a également adressé ses meilleurs vœux à l’équipe.

Il a déclaré: “Sur et hors du terrain, vous avez montré le meilleur de l’Angleterre lors de ce tournoi.

« Vous avez été aussi intrépide que les trois lions sur notre crête.

« Vous avez illuminé ce tournoi. Et malgré ceux qui ont essayé de vous saper, vous avez utilisé votre plate-forme pour défendre nos valeurs communes en tant que pays.

«Ce faisant, vous êtes devenus des modèles non seulement pour une génération de jeunes, mais pour toute une nation.

« Je veux que vous sachiez qu’en faisant la queue à Wembley aujourd’hui, toute l’Angleterre débordera de fierté en vous regardant.

‘Nous croyons encore. Ramène le à la maison.’

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Plus tôt dans la semaine, des députés de tous les partis ont utilisé des interventions à la Chambre des communes pour féliciter l’équipe d’avoir fait la finale, y compris Jacob Rees-Mogg récitant le rap de John Barnes de World In Motion.

Le ministre conservateur a cité l’hymne Italia 90 de New Order avant de louer “l’excellent leadership de M. Southgate” pour avoir guidé l’Angleterre vers la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

D’autres députés ont salué le patron de l’Angleterre, M. Southgate, et ont tenté à plusieurs reprises de faire référence à Three Lions (Football’s Coming Home) – le classique de David Baddiel, Frank Skinner et Lightning Seeds qui a aidé l’Angleterre à remporter la gloire.



Harry Kane et l’équipe d’Angleterre célèbrent leur victoire en demi-finale contre le Danemark (Photo : Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .)

Pour le parti travailliste, le leader fantôme des Commons, Thangam Debbonaire, a déclaré que M. Johnson devrait passer du temps “à étudier à l’école de leadership Gareth Southgate”.

Le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a déclaré samedi qu’il “comptait les minutes jusqu’au coup d’envoi”.

Il a déclaré: “ Les joueurs, Gareth Southgate et l’équipe dans les coulisses ont fait quelque chose de bien plus puissant que de simplement gagner des matchs de football – ils ont incarné une Angleterre inclusive, inspirante et tournée vers l’avenir que tant de gens qui n’ont jamais assisté à un football match se sentir connecté et fier.

« Moi-même et les libéraux-démocrates souhaitons tous à l’Angleterre le meilleur pour le match. Quoi qu’il arrive, nous avons une équipe dont nous pouvons être fiers de jouer dans une finale de tournoi majeur à Wembley.

« Le football est déjà à la maison.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();