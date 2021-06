Euro 2020 BPW MD 10: le Pays de Galles rejoint l’Italie en huitièmes de finale du Groupe A

L’ancien ailier du Bayern Munich, Xherdan Shaqiri, s’est éclaté aujourd’hui, marquant deux buts lors de la victoire 3-1 de la Suisse sur la Turquie. Bien que sa performance ait été admirable, les Nati n’ont pas été en mesure de décrocher officiellement leur place en huitièmes de finale car ils n’ont pas été en mesure de surmonter la différence de buts que le Pays de Galles avait sur eux.

Au lieu de cela, pour emprunter un terme de jeu, la Suisse est laissée comme une sorte de Big Blind pour le reste de la table de poker proverbiale Euro 2020. Tout le monde devra désormais égaler ou battre les quatre points de la Suisse pour rester dans le match.

Les équipes en 3e place qui ont au moins trois points comme la Finlande, l’Autriche et le Portugal ont peu de travail à faire pour y parvenir. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient les seuls. Les équipes de la 4ème place avec un point comme l’Ecosse et la Pologne se battront dur pour la victoire afin de garder leurs espoirs vivants. Juste une autre ride que nous verrons dans les intrigues à venir tout au long de ce tournoi.

Les jeux d’aujourd’hui :

Groupe A : ITA 1-0 WAL [ 39’ Pessina ]

Groupe A : SUI 3-1 TUR [ 6’ Seferovic; 26’, 68’ Shaqiri; 62’ Kahveci ]

Les matchs de demain :

Groupe C : Macédoine du Nord c. Pays-Bas (Johan Cruyjff Arena – Amsterdam, Pays-Bas) 12h00 HE

Groupe C : Ukraine c. Autriche (National Arena — Bucarest, Roumanie) 12h00 HE

Groupe B : Russie c. Danemark (Telia Parken—Copenhague, Danemark) 15h00 ET

Groupe B : Finlande contre Belgique (stade Krestovsky — Saint-Pétersbourg, Russie) 15h00 ET