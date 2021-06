Euro 2020: Bukayo Saka envoie un message au “meilleur joueur” Jack Grealish après la victoire de l’Angleterre contre la République tchèque

Saka a fait l’éloge de Grealish (Photo: .)

Bukayo Saka a fait l’éloge du “meilleur joueur” Jack Grealish après son rôle dans la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la République tchèque et insiste sur le fait qu’il aime toujours s’aligner aux côtés du capitaine d’Aston Villa.

Saka et Grealish étaient tous deux fortement impliqués dans le vainqueur de Raheem Sterling.

La star d’Arsenal Saka est entrée dans la moitié de terrain tchèque avec une course déterminée avant de finalement centrer le ballon sur Grealish.

Après un une-deux avec Harry Kane, Grealish a ensuite servi la plus délicieuse balle coupée au deuxième poteau, Sterling hochant la tête avec reconnaissance.

Aucun des deux n’avait commencé un match à l’Euro 2020 avant le dernier match du groupe D, mais les deux seront sûrement en lice pour participer aux huitièmes de finale de l’Angleterre.



Grealish a aidé Sterling (Photo: .)

L’Angleterre apprendra ses prochains adversaires jeudi, l’un de la France, de l’Allemagne, du Portugal ou de la Hongrie devrait les rencontrer au prochain tour.

Saka espère conserver sa place dans l’équipe après une performance d’homme du match, mais il a fait l’éloge de Grealish, qui est fortement lié à un déménagement à Manchester City ou Manchester United cet été.

“Jack est un joueur de haut niveau”, a déclaré Saka lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Chaque fois que je joue avec lui, je m’amuse toujours. Ce fut un plaisir de rejouer avec lui ce soir.

“Et bien sûr, les autres joueurs en première ligne, Raheem et Harry, étaient également spéciaux, donc c’est agréable de jouer avec des joueurs comme celui-ci.”

Grealish n’a pas caché son désir de faire sa marque lors de ce tournoi et espère qu’il lancera sa carrière au niveau supérieur de la même manière que Wayne Rooney et Paul Gascoigne dans les années passées.



Saka a été nommé homme du match (Photo: .)

“J’ai déjà parlé de l’importance de ces tournois pour la carrière d’un joueur”, a déclaré Grealish.

« Vous regardez Gazza à Italia 90. Évidemment, il était encore bien connu auparavant, mais tout le monde se souvient de lui pour ce tournoi en particulier.

« Vous regardez Wayne Rooney en 2004, c’est là qu’il a mis son marqueur pour dire : « Je vais être l’un des meilleurs au monde ici ».

“J’espère suivre leurs traces et j’espère pouvoir avoir plus d’occasions dans ce tournoi.”

