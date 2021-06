Euro 2020 : Bukayo Saka explique pourquoi il a enlevé son maillot anglais après le but de Raheem Sterling contre la République tchèque

Saka a enlevé son maillot après le but de Sterling (Photo : Fantasista/.)

Bukayo Saka a fait une démonstration d’homme du match lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la République tchèque mardi soir, mais il y a eu un moment curieux de la star d’Arsenal.

Après que Raheem Sterling ait marqué – un but que Saka avait contribué à créer – le meneur de jeu a été récupéré par des caméras de télévision enlevant sa chemise.

Il y avait une certaine confusion sur la raison exacte pour laquelle il avait fait cela – enlever votre chemise est généralement réservé au buteur – mais Saka enlevait en fait simplement une couche thermique.

Et il a révélé que lui et ses amis avaient ri de la confusion.

“Hé, je rôtissais”, a déclaré Saka en riant dans une interview accordée à la chaîne anglaise Lions’ Den.



Saka a été nommé homme du match (Photo: .)

‘C’était tellement chaud. J’avais mon thermique. Avant cela, H [Harry Kane] est tombé et j’ai essayé d’enlever mon thermique.

«Mais je me suis dit, et si quelqu’un faisait un coup franc rapide et que je courais sans ma chemise.

« Donc, quand nous avons marqué, je l’ai retiré rapidement. Mais oui, la caméra était sur moi et ça avait l’air un peu drôle.

“Un couple de mes garçons m’a envoyé des photos hier et j’en riais juste.”

