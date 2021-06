Euro 2020 : cinq choses que nous avons apprises sur l’Allemagne lors des phases de groupes

L’Allemagne était tout entre lugubre et brillant ; même sur le devant de la scène, ils regardaient à court d’idées contre la France ; la même Allemagne terne est apparue contre la Hongrie mais a réussi à trouver un moyen de se qualifier. Au milieu, ils ont réalisé une performance marquante contre le Portugal, une victoire qui les a vus se qualifier en deuxième position du groupe F.

J’ai rarement été aussi incertain avant un match contre l’Allemagne, car je suis en avance sur leur match contre l’Angleterre. Joachim Löw a été contraint de changer les choses au cours de la dernière demi-heure contre la Hongrie pour passer – la question est maintenant de savoir s’il s’en tiendra à certains de ces changements.

Quoi qu’il en soit, voici cinq choses que nous avons apprises des phases de groupes :

Léon Goretzka doit commencer ; il est la clé

C’était un choix difficile pour les fans du Bayern Munich cette saison de décider si Joshua Kimmich ou Leon Goretzka est plus important pour le succès des Bavarois. Le Bayern a ressenti l’absence de Goretzka dans certains matchs essentiels lorsqu’il était absent; apparemment, l’Allemagne aussi.

Lorsque Goretzka est entré en jeu à un moment du match contre le Portugal alors que le match était devenu obsolète, il a instantanément injecté de la force dans l’attaque. Le physique de Goretzka, son sens de la position, sa capacité à jouer au box-to-box en cas de besoin et, plus important encore, sa capacité à tirer et à trouver la cible de n’importe où sur le terrain signifient qu’il est la clé pour que l’Allemagne avance dans le tournoi.

Goretzka est la clé pour transformer une infraction obsolète en une infraction dynamique. La phase de groupes l’a prouvé ; s’ils veulent avancer, Goretzka doit jouer !

Les actions de Thomas Müller et Jamal Musiala ont continué d’augmenter

Dans les stades qui ne sont pas entièrement remplis, la voix et les capacités d’entraîneur de Müller sont plus apparentes que jamais. Contre le Portugal, il dirigeait Robin Gosens et Kai Havertz. Contre la Hongrie, il était en discussion avec un entraîneur qui l’a expulsé sans ménagement de l’équipe nationale, à propos des événements sur le terrain ; finalement, cet entraîneur a dû l’envoyer sur le terrain pour avoir un impact. Müller n’était pas en forme pour ce match et pourtant, il a réussi à diriger les choses sur le terrain.

Quant à Jamal Musiala, après avoir été complètement exclu du groupe, il a eu sa chance hier, et, mon Dieu, en dix minutes, il a fait ce que tous Leroy Sané, Kai Havertz (malgré le but) et Serge Gnabry ont fait en tout leur temps sur le terrain ensemble. Je doute que Löw commence le jeune contre l’Angleterre ; cependant, il est bien meilleur que les options d’ailes dont Löw dispose actuellement, du moins à en juger par sa forme actuelle.

Le jury est toujours absent le 3-4-3 (et Robin Gosens)

Le 3-4-3 limite Joshua Kimmich, qui semble ne pas savoir comment jouer en tant qu’ailier; la formation laisse les trois arrières isolés ; cette formation n’utilise pas les meilleurs atouts de Thomas Müller ; les attaquants ne sont pas capables de jouer comme ils le peuvent dans un 4-5-1. Tout le monde n’est pas sûr – l’équipe semble lente et laborieuse. Cela a fonctionné contre le Portugal ; mais cela pourrait ne pas fonctionner à l’avenir.

Cela évoque également Robin Gosens qui a eu une excellente performance et deux performances très abjectes. Cependant, il semble être un favori de l’entraîneur et peut-être que le 3-4-3 sera maintenu car Löw doit jouer contre Gosens pour une raison inconnue des fans.

De là où je me tiens, un passage à un 4-5-1 est tout de suite nécessaire.

Il y a d’énormes points d’interrogation autour des jeunes attaquants allemands

Qu’est-il arrivé à Serge Gnabry, le même Gnabry qui s’est associé à Robert Lewandowski lors de la saison 2019/2020 pour former le duo de Ligue des champions le plus meurtrier sur une seule saison de tous les temps ?

Qu’est-il arrivé à Sané, un transfert de haut niveau au Bayern Munich et il était une fois le jeune joueur de l’année PFA en Angleterre pour Manchester City ?

Qu’est-il arrivé à Kai Havertz, star du Bayer Leverkusen lors de la saison 2019/2020 ?

Qu’est-il arrivé à Timo Werner, un numéro neuf qui a déjà déchiré les défenses dans le cadre du RB Leipzig?

Comment tout le monde peut-il être hors de forme en même temps ? Peut-être que la réponse est simplement que cela a été une saison extrêmement longue impactée par COVID-19 ; mais quelque chose ne va vraiment pas. Havertz a quelques buts à son actif mais ses performances ont semblé langoureuses. Gnabry et Havertz ont tous deux eu un match de haute qualité et c’était contre le Portugal. Ils sont redevenus eux-mêmes ternes contre la Hongrie.

Comment Joachim Löw peut-il résoudre ce problème ?

Joachim Löw s’est trompé, mais a aussi bien compris

J’ai été très critique envers Joachim Löw jusqu’à présent ; cependant, il a obtenu quelques bonnes choses jusqu’à présent. Premièrement, ravaler sa fierté et inviter le Raumdeuter à revenir a jusqu’à présent été récompensé; La voix et la capacité d’entraînement de Müller ont été vitales pour l’Allemagne jusqu’à présent.

Deuxièmement, Löw a eu raison contre le Portugal ; Nelson Semedo était là pour être exploité et l’Allemagne l’a fait à plusieurs reprises. Le 3-4-3 était approprié pour ce match. Faire venir Leon Goretzka et lancer tous les attaquants, en particulier Musiala, contre la Hongrie, troisièmement, était courageux mais nécessaire et cela a payé. Je pense que s’en tenir à Matthias Ginter et Mats Hummels en raison de la solidité du premier et des capacités de jeu de balle du second sont également de bonnes décisions.

Dans le même temps, l’entêtement à s’en tenir à un 3-4-3 qui ne profite pas à ses joueurs, l’entêtement à s’en tenir à Joshua Kimmich comme ailier et jouer à la place le duo de Toni Kroos et d’un raté Ilkay Gündogan au milieu de terrain, le l’entêtement à jouer avec un faux neuf au lieu de Kevin Volland, est ahurissant.

L’Allemagne est en huitièmes de finale malgré, et non à cause de, Joachim Löw, bien que Löw ait pris quelques bonnes décisions.

Selon vous, quels ont été les plus grands enseignements des performances de l’Allemagne en phase de groupes ? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et, comme toujours, merci d’avoir lu !