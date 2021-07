Euro 2020 : combien de fois l’Italie a-t-elle remporté le tournoi de l’UEFA ?

L’Italie affrontera l’Angleterre ce week-end (Photo: EPA)

L’Angleterre affrontera l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 aujourd’hui, après une victoire mordante 2-1 en demi-finale contre le Danemark.

Les fans se sont déchaînés à travers le pays car c’est la première fois que l’Angleterre participe à la finale de l’Euro – et sa première finale de tournoi majeur depuis sa victoire en Coupe du monde il y a 55 ans.

Les Three Lions se préparent pour leur match le plus difficile à ce jour car l’Italie a un meilleur bilan que l’Angleterre à l’Euro.

Cette année, les Italiens ont marqué 86 buts sur 33 matchs sans défaite, n’en concédant que 10.

Mais combien de fois ont-ils gagné dans des tournois majeurs ?

Combien de fois l’Italie a-t-elle remporté l’Euro ?

L’Italie n’a remporté l’Euro qu’une seule fois.

Ils ont remporté la compétition en 1968, battant la Yougoslavie 2-0.

Cependant, contrairement à l’Angleterre qui n’a jamais dépassé les quarts de finale jusqu’à présent, l’Italie a atteint la finale à deux autres reprises.

Ils ont été finalistes des Euro 2000 et 2012.

L’Angleterre a atteint les quarts de finale pour la dernière fois en 2012, après avoir été éliminée par l’Italie.

Si quelqu’un pense que c’est de mauvais augure, ne vous inquiétez pas.

L’Allemagne a de loin le meilleur bilan du tournoi Euro, l’ayant remporté trois fois et terminant deuxième à trois autres reprises.

Pourtant, cela n’a pas empêché l’Angleterre de les battre 2-0 cette année.



Harry Kane et l’équipe ont déjà poussé l’Angleterre au plus loin en 55 ans (Photo: UEFA via .)

Combien de fois l’Italie a-t-elle remporté la Coupe du monde ?

L’Italie a eu plus de succès en Coupe du monde.

Ils sont deuxièmes avec le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde, après avoir remporté le titre à quatre reprises : 1934, 1938, 1982 et 2006.

L’Allemagne a également remporté la Coupe du monde à quatre reprises.

Le seul pays à l’avoir remporté davantage – avec cinq victoires – est le Brésil, qui l’a emporté en 2002, 1994, 1970, 1962 et 1958.

L’Angleterre a remporté la Coupe du monde en 1966 et sa meilleure performance depuis lors a été de terminer quatrième en 1990 et 2018.

Regardez le match final Angleterre-Italie Euro 2020 aujourd’hui à 20h sur BBC One et ITV.

