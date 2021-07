Euro 2020 : combien gagne chaque joueur de l’équipe d’Angleterre ?

Atteindre la finale et leurs salaires : deux grandes raisons pour l’Angleterre de se réjouir (Photo : Visionhaus/.)

L’Angleterre affrontera l’Italie en finale de l’Euro 2020 ce dimanche 11 juillet, sa première finale de tournoi majeur en 55 ans.

Les joueurs anglais gagneront un bonus partagé de 12 millions de livres sterling s’ils remportent l’Euro 2020 – mais cela sera reversé au NHS.

Un geste noble, d’autant plus qu’il signifiait que chaque joueur aurait pu empocher plus de 400 000 £ chacun s’il gagnait.

Cependant, avec les salaires qu’ils perçoivent, il est juste de supposer que beaucoup n’avaient pas un besoin urgent d’injection d’argent.

Alors, allons-y. Combien gagnent les joueurs anglais ? (La plupart des chiffres sur les salaires proviennent de Spotrac, mais lorsque cela est indiqué, d’autres sources ont été utilisées.)

Combien sont payés les joueurs anglais à l’Euro 2020 ?

Les joueurs anglais devraient recevoir un paiement de match d’environ 2 000 £ chacun.

Ces versements sont reversés à des œuvres caritatives depuis 2008.



L’équipe gagne 2 000 £ chacun par match (Photo : Clive Rose/.)

Selon l’Association anglaise de football, les femmes et les hommes ont reçu le même argent d’apparence depuis janvier 2020.

Cette année, les joueurs anglais se sont engagés à faire don de leur prix à diverses œuvres caritatives du NHS s’ils battaient l’Italie à Wembley.

La Football Association sera en mesure de recevoir environ 24 millions de livres sterling si elle gagne.

Une partie de ces frais – environ 9,6 millions de livres sterling – sera partagée entre l’équipe de Gareth Southgate, mais les joueurs ont l’intention de faire don de leurs gains pour aider le NHS.

Combien gagne Harry Kane ?



Harry Kane a mené l’Angleterre à sa première finale en 55 ans (Photo : KCS Presse / MEGA)

Le capitaine de l’Angleterre a eu une tempête de compétition.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde, Kane de Tottenham Hotspurs s’est offert un salaire de 200 000 £ par semaine.

Combien gagne Pickford ?



Pickford gagne un joli centime. (Photo : . via .)

Jordan Pickford a la tâche peu enviable d’empêcher l’opposition de marquer.

Le gardien d’Everton, âgé de 27 ans, est cependant généreusement rémunéré pour son rôle sous haute pression, s’emparant lui-même de 100 160 £ par semaine.

Combien Raheem Sterling gagne par semaine ?



Sterling obtient beaucoup de livres sterling pour ses compétences. (Photo: La FA via .)

Raheem Sterling est en train de devenir rapidement l’un des joueurs les plus appréciés du jeu, les fans du monde entier surveillant de près ses prouesses.

Sterling, qui joue pour Manchester City et l’Angleterre, est en fait le mieux payé de toute l’équipe, se récoltant 300 000 £ par semaine.

Combien gagne Phil Foden ?



Phil Foden est devenu un pionnier improbable de ce tournoi. (Photo: La FA via .)

Foden est devenu l’un des points forts de la compétition – ou plutôt, ses cheveux méchés l’ont fait.

Le jeune footballeur de Manchester City, 21 ans, a son style blond caractéristique qui a séduit les fans sur les réseaux sociaux.

Heureusement, il peut se permettre l’entretien de ses serrures au peroxyde car la star, selon le Mirror, gagne environ 30 000 £ par semaine.

Combien est payé Declan Rice ?



Rice n’a que 22 ans mais est devenue une personne à surveiller (Photo: .)

Le Sun rapporte que Rice gagne 60 000 £ par semaine.

Un chiffre impressionnant pour le milieu de terrain de West Ham qui n’a que 22 ans.

Combien gagne Marcus Rashford ?



Rashford a déjà obtenu un MBE pour ses services à la charité et au sport (Photo: UEFA via .)

Rashford fait la une des journaux sur et en dehors du terrain, remportant des légions de fans pour son travail caritatif et ses compétences en tant qu’attaquant de Manchester United.

Il a un salaire de 200 000 £ par semaine.

Quel est le salaire de Jack Grealish ?



Le joueur d’Aston Villa est un favori des fans. (Photo: La FA via .)

Le joueur d’Aston Villa, 25 ans, gagne 120 000 £ par semaine.

Combien Jadon Sancho est-il payé ?



Jadon Sancho est l’un des joueurs les mieux payés (Photo: La FA via .)

Le joueur de 21 ans originaire de Camberwell est l’un des joueurs les mieux payés de l’équipe d’Angleterre.

Goal rapporte que le joueur gagne 190 000 £ par semaine.

Le reste des salaires de l’équipe d’Angleterre

Sam Johnstone – 32 500 £ par semaine

Bukayo Saka – 33 000 £ par semaine (par SalarySport)

Kalvin Phillips – 35 000 £ par semaine (par SalarySport)

Jude Bellingham – 52 000 £ par semaine (par SalarySport)

Conor Coady – 62 000 £ par semaine (par SalarySport)

Dominique Calvert-Lewin – 72 000 £ par semaine (par SalarySport)

Trent Alexander-Arnold – 75 000 £ par semaine

Tyrone Ming – 80 000 £ par semaine

Kieran Trippier – 82 000 £ par semaine (par SalarySport)

Monture maçon – 88 462 £ par semaine

Reece James – 91 667 £ par semaine

Pierre Pierre – 100 000 £ par semaine

Doyen Henderson – 100 000 £ par semaine

Harry Maguire – 162 775 £ par semaine

Kyle Walker – 110 000 £ par semaine

Luc Shaw – 120 000 £ par semaine

Ben Chilwell – 190 000 £ par semaine

PLUS : Boris n’exclut pas un jour férié en euros lundi alors que la pétition passe à 275 000

