Euro 2020 : Comment le football gâche votre sommeil, et des conseils pour y remédier

Vous êtes debout toute la nuit à vous demander si Grealish va se mettre au banc ? (Photo : .)

Aussi amusants que puissent être les euros, ils ne sont pas les meilleurs pour nos pauvres vieilles routines de sommeil.

Alors que nous approchons de la finale (est-ce que ça revient à la maison ? Nous pensons que oui), nous continuerons seulement à ressentir les effets négatifs du football sur notre santé ces dernières semaines.

Il ne s’agit pas seulement des pintes, bien que celles-ci jouent un rôle.

Toute la tension, l’anxiété d’avant-match, les nuits tardives et les grands écrans peuvent avoir un impact gravement préjudiciable sur notre bien-être.

Alex Dimitriu, un expert du sommeil et docteur en psychiatrie et médecine du sommeil qui travaille avec Otty, détaille tous les effets de la finale de l’Euro à venir, ainsi que quelques conseils sur la façon dont nous sommes censés faire face.

L’effet de l’alcool sur le sommeil

Shocker : boire des pintes n’est vraiment pas bon pour la santé.

Et même quelques bières peuvent être un désastre pour votre sommeil.

Alex déclare: “Le sommeil avec de l’alcool est à la fois fragmenté avec de nombreux réveils (lorsque l’alcool s’estompe) et manque globalement de sommeil profond et de sommeil paradoxal, tous deux essentiels pour que le cerveau se sente rechargé le lendemain.”

Le meilleur moyen d’éviter de se sentir nul après la finale de l’Euro 2020 est, bien sûr, de ne pas trop boire. De cette façon, vous pourrez mieux dormir et vous sentir mieux le lundi.

Mais si cela ne vous semble pas particulièrement attrayant, suivez au moins le conseil d’Alex de boire beaucoup d’eau avec vos autres boissons.

Suivez chaque pinte avec un verre d’eau ou buvez-en un peu avant de vous coucher pour aider à éliminer l’alcool.

Le pouvoir de l’anxiété de match

Vous êtes probablement assez investi émotionnellement dans le résultat de la finale de l’Euro.

Cela peut entraîner de l’anxiété, surtout la veille d’un match important.

« L’anxiété liée au match est comme la plupart des autres formes d’anxiété d’anticipation – comme avant un grand test, un entretien ou une présentation au travail », a expliqué Alex. « L’insomnie peut certainement en faire partie, mais le lendemain est souvent beaucoup plus agréable si vous pouvez dormir un peu.

« Faire de l’exercice la veille d’un match peut aider, ainsi que couper toutes les formes de travail et de médias environ trois ou quatre heures avant le coucher pour se rafraîchir.

«De plus, lire des livres lorsque vous ne pouvez pas dormir, plutôt que de lire depuis votre téléphone portable, a été extrêmement utile pour de nombreuses personnes.

« Essayez de boire du thé à la camomille ou de vaporiser de la lavande dans votre chambre avant de vous coucher. Cela aidera à apaiser les pensées anxieuses et vous aidera à vous endormir.

Écrans et sommeil

Peu importe que vous le regardiez sur un grand écran au pub, sur votre ordinateur portable ou sur votre téléphone. Toutes ces lumières vives et ce temps d’écran excessif ne sont pas une bonne nouvelle pour votre sommeil.

Alex a déclaré: “La télévision, les smartphones et les écrans bleus de toutes sortes, en général, produisent une lumière bleuâtre qui confond le système circadien du corps en lui faisant croire qu’il s’agit du bleu du ciel par une journée ensoleillée.

«Le corps interprète la lumière bleue en diminuant la production de mélatonine, qui est destinée à nous aider à nous endormir la nuit.

« Donc, la lumière bleue de n’importe quel écran équivaut à moins de mélatonine, ce qui contribue à l’insomnie et à un sommeil de moins bonne qualité toute la nuit.

« Un autre problème avec tout appareil interactif, tel qu’un iPad, est que le processus d’interaction est assez stimulant mentalement et fait fonctionner le cerveau quand il devrait se calmer. Cela peut provoquer de l’insomnie ainsi qu’une diminution de la qualité du sommeil pendant toute la nuit.

Le conseil d’Alex pour résoudre ce problème est de faire des pauses régulières entre les matchs de football, pour vous donner une pause de l’écran.

Cela vaut également la peine de faire une routine de relaxation entre la fin d’un match et d’essayer de s’endormir – sans une pause entre les deux, toute l’excitation rendra presque impossible de s’endormir.

Des célébrations accélérées

Toutes ces acclamations, ces sauts, ces chants – tout cela est très stimulant et ne permet pas de s’en tenir à l’heure du coucher.

Si vous le pouvez, assurez-vous d’avoir un peu de temps libre après le match, plutôt que de continuer les célébrations jusqu’à la maison.

« La clé est de donner à votre esprit et à vos yeux la pause nécessaire avant de vous endormir », déclarent les experts de SleepSeeker. “Le drame et l’excitation pourraient perturber votre sommeil, il est donc important d’avoir un peu de temps pour se détendre avant d’aller au lit.”

« Vous pouvez essayer de lire un livre ou des exercices de respiration pour vous aider à vous détendre.

“Cela ne doit pas être long, 20/30 minutes devraient suffire pour vous aider à dormir.”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.

PLUS : Se promener pourrait prévenir la mort prématurée causée par le manque de sommeil, selon une étude

PLUS : Les meilleurs sextoys pour fêter le week-end final de l’Euro 2020

PLUS : Oui, Love Island détruit votre routine de sommeil – voici comment le gérer

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités indispensables sur le style de vie directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus



window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();