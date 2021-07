Euro 2020 : comment mon fils et Southgate m’ont enfin donné de l’espoir pour l’Angleterre

Heureusement, Sammy n’a pas hérité de l’insécurité lancinante et de la douleur sourde et sourde des campagnes passées en Angleterre (Photo: Jon Axworthy)

Les choses ont beaucoup changé pour moi en tant que fan d’Angleterre de longue date.

Pendant l’Euro 96, j’avais 24 ans et je vivais à Londres dans un appartement avec trois gars de chez moi et j’ai passé tous les matchs d’Angleterre auxquels je ne pouvais pas physiquement accéder au pub, à boire des quantités industrielles de Stella Artois.

C’est probablement pourquoi mes souvenirs de ce tournoi, désormais légendaire, sont un peu flous… Mais je me souviens de la croyance effrénée que le football rentrait effectivement à la maison, rapidement suivie par la prise de conscience écoeurante et écrasante qu’il n’était en fait revenu que pour un peu. avant de s’enculer à l’étranger avec les Allemands.

Maintenant âgé de 49 ans, je regarde chaque match dans le confort et la sécurité de mon canapé avec une bonne bière artisanale à la main, assis à côté de mon fils Sammy, 12 ans, qui a hérité de mon amour pour les Trois Lions.

Heureusement, ce qu’il n’a pas hérité, c’est l’insécurité lancinante et la douleur sourde et sourde que les campagnes anglaises passées, que ce soit en Euros ou en Coupe du monde, m’ont inculqué et l’attente que, finalement, l’Angleterre soit vouée à l’échec.



Je suppose que cela a commencé en Espagne en 1982, ce qui est mon premier souvenir d’avoir regardé l’Angleterre (Photo : Bob Thomas Sports Photography / .)

En déballant un peu plus cette psychologie, je suppose que cela a commencé en Espagne en 1982, ce qui est mon premier souvenir d’avoir vu l’Angleterre et en particulier l’un de mes héros, Bryan Robson, alias Captain Marvel, marquer contre les Français en seulement 27 secondes après le coup de pied. désactivé.

Dans mon cerveau de 10 ans, je croyais vraiment que l’Angleterre était la meilleure équipe du monde, que rien ne pouvait nous arrêter et que nous serions, évidemment, triomphants en soulevant la Coupe du monde.

Ce que mon cerveau n’a pas pu calculer, c’est comment Robbo, avec le reste de l’équipe d’Angleterre, pourrait éventuellement rentrer dans l’avion une semaine ou deux plus tard après avoir échoué à battre l’Espagne et s’être retiré du tournoi.

Et c’est ainsi que cela a commencé.

Toutes les occurrences des équipes d’Angleterre, ne pas soulever de trophées et monter dans l’avion trop tôt.

Des souvenirs qui ont laissé les blessures les plus profondes et les cicatrices les plus laides et qui seront les mêmes pour tout fan d’Angleterre de mon âge.

Comme Mexico ’86, où nous sommes littéralement tombés aux mains de Diego Maradona.

Ce quart de finale de la Coupe du monde a été le premier match où j’ai vraiment ressenti la douleur de perdre, en regardant Maradona fendre le cœur du milieu de terrain anglais et défendre son deuxième but, j’ai ressenti chaque saut et chaque touche sublime et quand le ballon a frappé le dos de notre filet, je me sentais malade.

Italia ’90 et plus de chagrin alors que les Allemands ont prouvé leurs prouesses de pénalité.

Au moment où nous nous sommes écrasés contre l’Islande en huitièmes de finale de l’Euro 2016, j’avais déjà enduré suffisamment d’humiliation écrasante pour durer toute une vie.

Et puis vint le Gareth, à peu près au même moment où mon fils commençait à regarder l’Angleterre à la télévision.



J’ai commencé à voir l’Angleterre sous un jour totalement différent et j’ai réalisé que je devais laisser tous les bagages derrière moi (Photo : Frank Augstein / .)

Cependant, la différence entre les attentes de Sammy quant à ce que l’équipe d’Angleterre pouvait faire et les miennes était totalement différente et jamais aussi claire que lors du premier tournoi majeur de Gareth, la Coupe du monde en Russie en 2018.

C’était les huitièmes de finale de l’Angleterre contre la Colombie et nous menions 1-0 jusqu’à la 93e minute, lorsque la Colombie a marqué l’égalisation qui allait entraîner des prolongations et, inévitablement, des tirs au but.

« C’est reparti, la même vieille Angleterre », ai-je gémi à personne en particulier.

‘Que veux-tu dire?’ dit Sammy. « Nous gagnerons en prolongation. »

Et, alors que les prolongations allaient et venaient et que nous nous dirigions vers les tirs au but avec Harry Kane marchant vers le spot, ma tête était déjà entre mes mains.

C’était un territoire connu. La même vieille histoire.

C’est alors que Sammy m’a regardé et m’a dit : « Papa, de quoi t’inquiètes-tu ? Harry Kane ne manque pas.’

Et il avait raison.

Sammy se fichait de ce qui s’était passé au Mexique, en Italie et à l’Euro 96 parce que ce n’était pas son Angleterre – son Angleterre était capable de tout, y compris de remporter sa toute première séance de tirs au but en Coupe du monde.

Plus : Harry Kane



C’est à ce moment-là que j’ai commencé à voir l’Angleterre sous un jour totalement différent et que j’ai réalisé que je devais laisser tout le bagage derrière moi et bannir le complexe d’infériorité qui venait d’une vie passée à soutenir l’Angleterre à la maison et à l’extérieur depuis les années 80.

C’est aussi quand j’ai réalisé que Gareth Southgate n’était pas seulement le manager, il était l’homme.

Après sa nomination, je n’étais pas convaincu qu’il était prêt pour le soi-disant “travail impossible” et s’il essayait juste trop fort de se racheter pour le penalty manqué à l’Euro qui a écourté mon été de Stella (Artois) en ‘ 96.

Maintenant, j’ai réalisé qu’il avait construit une équipe et envisagé un avenir pour l’Angleterre depuis qu’il était le patron des U21 et maintenant toute cette greffe portait ses fruits. C’était sa pénalité managériale et par Dieu, il n’allait pas manquer cette fois.

C’est pourquoi tout au long de ce tournoi, j’ai décidé d’oublier les fantômes des tournois passés – non seulement je m’attendais à ce que nous sortions de notre groupe, mais que nous le surpassions. Battre les Allemands, allumer le style et taper dans les buts contre l’Ukraine et revenir par derrière contre les Danois.

Et c’est pourquoi je m’attends à ce que nous battions l’Italie à Wembley ce soir. Et je serai là avec Sammy, renversant de la bière artisanale sur mon canapé quand l’Angleterre gagnera l’Euro. Viens en Angleterre!

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à angela.pearson@metro.co.uk.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

PLUS : Boris laisse entendre que Gareth Southgate pourrait être nommé chevalier si l’Angleterre remporte l’Euro

PLUS : Le gouvernement « ne veut pas nuire au résultat » en déclarant les euros fériés

PLUS : Les joueurs anglais vont faire don de l’argent de l’Euro 2020 au NHS

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à angela.pearson@metro.co.uk.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();