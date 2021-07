Euro 2020 : Comment se décolorer les cheveux comme Phil Foden à la maison

Foden a fait ses débuts avec son nouveau look au début du tournoi (Photo: PA)

Ce qu’il y a de bien avec le nouveau style de Foden inspiré de Gazza, c’est la facilité avec laquelle il peut être repéré sur le terrain.

Si vous n’êtes pas un fan de football, le joueur anglais Phil Foden s’est décoloré les cheveux et les a coiffés pour ressembler à Paul Gasgoine jouant lors de l’Euro 1996.

‘The Foden’ est maintenant la coiffure masculine ‘Rachel’ de nos jeunes, avec des hommes à travers le pays partageant des publications TikToks et Instagram de leurs travaux d’eau de Javel à domicile.

Normalement, nous ne recommanderions jamais de blanchir vos cheveux à la maison, principalement parce que le risque de casse et de dommages est très élevé.

Cependant, si vous avez les cheveux courts et que vous ne vous souciez pas d’une coupe à la mode si/quand vous vous ennuyez du blond, il y a beaucoup moins de risque d’une erreur de teinture qui gâche votre été/vie.

Nous avons fourni un guide étape par étape sur la décoloration de vos cheveux pour le look Foden.

Veuillez toujours faire un test de patch avant de teindre vos cheveux et suivez les instructions sur la boîte ou le flacon.

Ce dont vous aurez besoin

Bol Pinceau à teinter (ou pinceau large et plat) Un kit de blanchiment (comme Jerome Russell ou Bleach London) Film étirable Toner platine ou violet (ils sont disponibles dans une variété de couleurs dans les grands magasins – choisissez celui que vous préférez) .

Comment faire

Encore une fois, nous devons souligner que si vous avez les cheveux longs, il est préférable de le faire dans un salon. De même, si vos cheveux ont déjà été teints, évitez la plage de la maison car le résultat peut être incohérent.

Si vous vous lancez, voici comment :

Dans un bol, mélangez votre eau de Javel. Ce sera généralement un révélateur liquide avec un agent de blanchiment en poudre.

Appliquez le mélange sur vos cheveux secs avec la brosse à teinter. Utilisez un miroir (ou une corde à un ami) pour vous assurer que l’arrière de votre tête est entièrement couvert.

Ne soyez pas timide avec le mélange ici, vous pouvez brosser d’avant en arrière sur les cheveux courts pour couvrir chaque mèche.

Le temps de développement varie selon les marques, mais en règle générale, ne le laissez jamais plus de 45 minutes. Les cheveux courts peuvent nécessiter aussi peu que 15 minutes pour s’éclaircir.

Rincer.

Pendant que les cheveux sont encore humides (mais pas détrempés), couvrez-vous la tête avec du toner cette fois. Vous pouvez utiliser le pinceau de teinture pour cela, ou des mains gantées.

Enveloppez toute votre tête dans du film alimentaire et laissez reposer pendant le temps recommandé.

Vous pouvez garder vos cheveux d’un blanc glacial avec un shampooing violet comme ceux vendus par Fanola et Pro:voke.

Les cheveux plus foncés peuvent être plus difficiles à obtenir en blond blanc à la Foden. Évitez de reblanchir (au moins pendant quelques semaines), car vous risquez de faire frire vos cheveux dans la quête du blond.

Et utilisez toujours des produits capillaires nourrissants pour garder les cheveux en bonne santé jusqu’à ce que la prochaine tendance de style se présente.

