Euro 2020 : comment soigner une gueule de bois

Cela a été quelques semaines historiques pour le football anglais et nous, les Britanniques, avons célébré de la seule manière que nous connaissons – en nous faisant complètement saccager.

Chaque fois que le football se rapprochait du retour à la maison, nous commandions une autre série de tirs. Pour chaque balle au fond du filet, une autre pinte était coulée.

Mais avec les coups d’envoi tardifs en milieu de semaine, les prolongations et les pénalités, nous avons tous brûlé la chandelle des deux côtés. Et la finale d’hier soir vous a probablement achevé.

Avec l’Angleterre atteignant sa première finale dans un tournoi majeur depuis plus de 50 ans, cela allait inévitablement être lourd. Et, vous conviendrez probablement que cela en valait la peine.

Mais maintenant, c’est lundi matin et nous devons aller travailler avec une haleine de tequila, un mal de tête cinglant et des vagues de nausées qui nous donnent le mal de mer.

Donc, si votre journée s’annonce sombre en raison de trop d’alcool et d’un manque de sommeil, nous avons demandé aux experts de partager leurs remèdes éprouvés contre la gueule de bois pour vous aider à traverser :

Restez hydraté

« Il est primordial de bien vous hydrater », déclare Abbas Kanani, pharmacien surintendant chez Chemist Click.

« Essayez de boire huit verres d’eau dès que vous vous réveillez. Vous voudrez peut-être ajouter à l’eau des agrumes détoxifiants tels que du citron et du citron vert ou même du concombre et des fraises.’

«Une autre méthode pour soulager la gueule de bois si vous commencez tôt est d’ajouter deux cuillères à café de jus de citron frais et une cuillère à café de miel dans un verre d’eau tiède et de boire lentement. Vous devriez le faire dès que vous vous réveillez et tout au long de la journée.

Vous pensez peut-être que la caféine est exactement ce dont vous avez besoin, mais David Souter de My Fitness Trainer suggère que vous devriez vous écarter de ce blanc plat.

« Éloignez-vous du café car c’est un diurétique », dit David. « À la place, optez pour de l’eau ou une boisson isotonique, mais ma préférée est l’eau de coco. L’eau de coco est riche en électrolytes que votre corps a perdus en raison d’une déshydratation – ou si vous avez vomi.’

Rattraper le sommeil

Ce ne sera pas le conseil le plus utile si vous avez une alarme à 7 heures du matin dont vous ne pouvez pas sortir. Mais il est important d’essayer de compenser le manque de sommeil là où vous le pouvez.

« Il est impératif de dormir suffisamment, dit Abbas. «Bien sûr, si vous devez travailler, c’est délicat, alors assurez-vous de passer la nuit tôt une fois à la maison, alors ne vous sentez pas épuisé le lendemain.

« Une gueule de bois de deux jours peut survenir si vous avez consommé des quantités excessives d’alcool. »

Nous voulons absolument éviter cela.



Huit verres par jour (Photo : .)

Prendre le petit déjeuner

Le petit-déjeuner de la gueule de bois est une chose difficile à maîtriser.

Lorsque vous êtes dans un endroit très sombre, il peut être difficile de savoir ce que vous voulez, et l’idée de consommer n’importe quoi peut vous faire sentir un peu vert. Mais manger est vraiment important.

« Manger un bon petit-déjeuner est un moyen rapide et efficace de réduire la douleur causée par la gueule de bois », explique Abbas. « Les aliments gras, gras et salés aideront à ralentir l’absorption d’alcool dans le sang.

“Assurez-vous simplement de ne pas en faire trop avec les aliments gras, car cela pourrait finir par perturber votre système digestif sensible et vous pourriez vous sentir encore pire.”

Mieux vaut prévenir que guérir

Écoutez, nous savons que le navire a probablement navigué sur celui-ci, mais nous ne pouvons pas ne pas mentionner le fait que boire moins est le meilleur moyen d’éviter la gueule de bois, désolé.

Il y a d’autres choses que vous pouvez faire avant et pendant une session de beuverie pour limiter vos symptômes aussi, vous pourrez peut-être les essayer la prochaine fois que l’Angleterre atteindra la finale.

« Lorsque vous commencez à boire, assurez-vous qu’entre deux verres, vous buvez un verre d’eau ou une boisson non gazeuse », explique Abbas. «Les boissons gazeuses accélèrent en fait l’absorption d’alcool dans votre corps, il est donc préférable de les éviter à tout prix.

« Buvez une pinte d’eau avant d’aller vous coucher et gardez une pinte d’eau à votre chevet. Vous voudrez peut-être aussi prendre des toasts avant d’aller au lit pour aider à l’absorption, cela peut aider à prévenir une mauvaise gueule de bois.

David ajoute qu’il est également très important de manger avant de boire un verre. Alors laissez votre vieux mantra « manger de tricherie » à la porte.

« La gestion de la gueule de bois commence avant votre premier verre – mangez bien », explique David.

« Ne vous affamez pas avant de sortir. Votre mère avait raison, vous devez vous aligner le ventre.

«Si vous oubliez cette partie, essayez d’éviter le fast-food sur le chemin du retour. Au lieu de cela, prenez de la confiture et du pain grillé lorsque vous rentrez à la maison pour élever et maintenir votre glycémie.

Choisissez judicieusement vos boissons

” Boire moins est le moyen le plus évident de prévenir la gueule de bois et l’anxiété liée à la gueule de bois “, déclare Phil Bridges, fondateur de l’organisation de santé mentale The Mind Map.

« Cependant, vos choix de boissons jouent un rôle. Des études montrent que le « méthanol congénère » est associé aux symptômes de la gueule de bois.

« Les boissons riches en congénères comprennent le whisky et la tequila. Et attention au Bourbon, particulièrement riche en congénères.

“Au lieu de cela, essayez de boire des boissons incolores – telles que le gin et la vodka – qui ont de faibles niveaux de congénères.”



Les esprits clairs sont meilleurs pour les symptômes de la gueule de bois (Photo : ./EyeEm)

Aller dehors

Lorsque vous êtes suspendu, il peut être tentant d’hiberner à l’intérieur toute la journée.

Mais si vous travaillez à domicile ou au bureau, trouver le temps de sortir pourrait être exactement ce dont vous avez besoin.

” Sortir dehors et respirer de l’air frais peut également aider, car cela permettra à l’oxygène d’atteindre le cerveau et les poumons et peut également vous aider à vous sentir moins malade “, explique Abbas.

“Essayez des exercices de respiration profonde lorsque vous êtes à l’extérieur pour permettre encore plus d’oxygène dans les poumons et le sang.”

Leighton Gosai, co-fondateur de The Elephant : Eco Personal Care, ajoute :

« Si vous devez travailler aujourd’hui, prenez le temps de sortir. Bougez et étirez-vous doucement, et prenez de longues et lentes respirations d’air frais pour ré-oxygéner et revigorer votre corps et votre cerveau.

« Mieux encore, si vous pouvez vous rendre dans un endroit naturel et vous entourer de verdure, ce qui est une guérison en soi. »

Essayez de prendre soin de vous

« Si vous êtes à la maison aujourd’hui, détendez-vous et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous y êtes autorisé, dans l’esprit de la première finale de Coupe d’Angleterre depuis 1966 – ce n’est pas une mince affaire », déclare Leighton.

‘Prenez du temps dans le jardin (si vous en avez un). Aussi difficile que cela puisse paraître, essayez de modérer la caféine aujourd’hui – cela ne fera que taxer encore plus ces glandes surrénales.’

D’accord, la caféine n’est peut-être pas sur la table, mais Leighton a d’autres astuces naturelles dans sa manche qui pourraient vous aider à vous sentir mieux.

“Prenez un long bain chaud rempli de sels de magnésium pour détendre ces muscles et apaiser les maux de tête”, suggère-t-il.

« Faites-vous plaisir avec des produits naturels et écologiques qui nourriront votre peau et votre conscience.

« Brûlez des huiles essentielles apaisantes, asseyez-vous, méditez. Faites le point sur tout ce qui s’est passé la nuit dernière.

Le Dr OBT, fondateur de Halcyon Aesthetics, convient que la lutte contre la gueule de bois doit être un processus holistique.

“Il est tout aussi important de guérir votre esprit, car c’est le blues post-gueule de bois qui peut se déclencher et avoir un léger impact sur votre esprit”, disent-ils.

« Gardez une bouteille d’huile de lavande dans votre sac, reniflez ici et là – ajoutez quelques gouttelettes autour de votre poste de travail si vous êtes au travail. Évitez trop de caféine – détendez-vous plutôt avec une tisane, offrez-vous des fruits et un petit-déjeuner chaud – un peu de graisse tout à fait bien, ne vous punissez pas.’

Essayez le CBD

Présenté comme un remède miracle pour presque toutes les maladies, cela pourrait être le moment idéal pour essayer l’huile de CBD si vous ne l’avez pas encore fait.

“La partie la plus irritante d’une gueule de bois est certainement le mal de tête”, déclare Andrew Nicholas, fondateur de mellowzeus.

«L’huile de CBD apaise l’inflammation dans tout le corps, ce qui atténue la douleur d’un mal de tête – mais vous devez boire beaucoup d’eau en parallèle pour vraiment vous débarrasser de ce mal de tête dû à la gueule de bois.

“Nous vous recommandons vivement de prendre un spray d’huile de CBD avant de vous coucher et lorsque vous vous réveillez pour soulager ce claquement de tête.”

Il ajoute que le CBD pourrait également aider à lutter contre la redoutable anxiété.

“Cette sensation nerveuse le matin après avoir bu que vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt sur le doigt, se produit à cause de la façon dont l’alcool a un impact sur votre cerveau”, explique Andrew.

«Je suis sûr que vous avez entendu dire que l’alcool est un dépresseur – les déséquilibres chimiques qui se produisent après avoir bu peuvent également causer de l’anxiété. Il a été prouvé que l’huile de CBD soulage l’anxiété en apaisant les messages le long du système nerveux central qui indiquent à votre cerveau d’être alerte et anxieux.

“Ajoutez aussi les avantages anti-nausées, et c’est honnêtement votre choix avant de vous endormir après une gueule de bois et quand vous vous réveillez.”

Mythes de la gueule de bois

Avant de commencer à couper des œufs crus et à effectuer d’anciens rituels dans le jardin, lisez notre démystification de ces mythes courants contre la gueule de bois :

Les poils du chien

« La méthode du « poil de chien » est un mythe clé, beaucoup de personnes ayant un autre verre pensent d’abord en pensant que cela soulagera toute douleur», explique Abbas. “Mais cela pourrait en fait vous faire vous sentir encore pire et encore plus fatigué, en raison de la teneur en alcool bue alors que votre corps essaie déjà d’absorber l’alcool actuel dans votre système.”

David est d’accord avec véhémence : David : ‘Hair of the Dog ! Non!’ il dit.

« Boire un autre verre ne guérira pas votre gueule de bois. Cela peut masquer vos symptômes pendant une courte période, mais cette gueule de bois arrive, maintenant ou plus tard. Traitez-le plutôt que de prolonger la souffrance.

Dormir

“Un autre mythe est que vous pouvez simplement dormir”, dit Abbas. « Oui, votre corps a besoin de repos, mais si vous êtes épuisé et que vous essayez de vous sentir mieux pendant une journée de travail, vous voulez faire circuler votre sang, respirer un peu plus vite et être éveillé pour pouvoir boire beaucoup d’eau et uriner l’alcool.’

Plus : Santé



Café en bas

Désolé les accros à la caféine, Abbas dit que boire une tasse de café ne va pas aider à avoir la gueule de bois.

“Un café peut vous rendre temporairement alerte, mais vous allez bientôt vous écraser et en fait, cela n’aide pas votre corps à traiter l’alcool plus rapidement”, explique-t-il.

Boire des œufs crus

Il y a une part de vérité dans ce mythe – mais étant donné à quel point ce serait désagréable, cela pourrait ne pas en valoir la peine.

“Les œufs crus ont également été notés pour soulager la gueule de bois, cela peut être en partie vrai parce que les œufs crus contiennent de la cystéine qui aide à éliminer les toxines du corps”, explique Abbas.

“Cependant, boire beaucoup d’eau est un moyen meilleur et plus sûr de détoxifier le corps par opposition à boire des œufs crus.”

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();