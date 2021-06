Euro 2020 : Cristiano Ronaldo critiqué pour des célébrations agaçantes par le sélectionneur hongrois

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors de la victoire 3-0 du Portugal en phase de groupes de l’Euro 2020 contre la Hongrie (Photo: .)

Cristiano Ronaldo a fait reculer les années à l’Euro 2020, battant des records et aidant le Portugal aux huitièmes de finale, mais ses exploits n’ont pas été du goût de tout le monde.

Le joueur de 36 ans a permis aux champions en titre de se qualifier pour les huitièmes de finale en marquant deux fois lors du premier match du Groupe F du Portugal contre la Hongrie à Budapest.

Dans un match qui semble destiné à se terminer par un match nul et vierge, le Portugal a marqué trois fois au cours des six dernières minutes, Ronaldo remportant un doublé qui l’a aidé à usurper Michel Platini en tant que buteur le plus prolifique de l’histoire des finales du Championnat d’Europe.

Le premier but de l’attaquant de la Juventus est venu du point de penalty et a été suivi d’une célébration caractéristique devant le public local, au grand dam de l’entraîneur-chef hongrois Marco Rossi.

“Ronaldo est un grand champion mais parfois il peut être ennuyeux”, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport.



Cristiano Ronaldo a déjà marqué cinq buts pour le Portugal à l’Euro 2020 (Photo: .)

« Après le penalty avec nous, il a célébré comme s’il avait marqué en finale. Les gens remarquent ces choses.

Ronaldo a depuis marqué trois autres buts au cours du tournoi et a égalisé le légendaire Iranien Ali Daei avec 109 buts internationaux au total.

S’il trouve le fond du filet contre la Belgique dimanche, Ronaldo établira un nouveau record et devancera Daei qui a déjà offert ses félicitations.

“Je suis ravi que Ronaldo soit celui qui le fera, car mon record d’être touché par un joueur comme Ronaldo me semble être un autre record.

« J’admire son engagement et sa concentration. Et après avoir atteint tant de titres, sa passion pour le jeu est comme au premier jour.’

