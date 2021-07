Euro 2020 : David Baddiel confirme que le football est “déjà rentré à la maison”

Est-il rentré à la maison ? Eh bien, Baddiel le pense (Photo: @Baddiel)

Après le triomphe de l’Angleterre sur le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 hier soir, Daniel Baddiel l’a appelé – le football est déjà rentré à la maison.

Et, vu qu’il est derrière le ver de l’oreille que sont les Trois Lions, il le saurait.

Le comédien, qui a co-écrit Three Lions avec Frank Skinner et The Lightning Seeds et est la raison pour laquelle vous entendrez “ça rentre à la maison” en boucle au cours des prochains jours, a déclaré que le succès de l’équipe pendant le tournoi était rendu plus poignant. par « le soulagement de l’expérience Covid-19 ».

Pour ceux qui ont réussi à échapper à la nouvelle, mercredi soir, l’équipe de Gareth Southgate a remporté la victoire sur le Danemark après que l’attaquant Harry Kane a marqué en prolongation pour porter le score à 2-1 à Wembley.

Parlant de la finale contre l’Italie dimanche, Baddiel a déclaré: “C’est important. Personne ne veut perdre une finale mais je serais d’accord avec toi.

« Les gens me disent : « Est-il rentré à la maison ? Est-ce qu’il rentre à la maison ? » Evidemment, ça m’arrive souvent.

«Et une infime partie de moi veut dire:« Eh bien, c’est déjà arrivé à la maison. Il l’a déjà fait dans une certaine mesure juste en étant en finale ».

Baddiel, qui était dans la foule avec Skinner et leurs fils, a déclaré à Today sur BBC Radio 4 l’importance d’atteindre la finale après une année aussi mouvementée: “Je pense que ce que cela nous dit, c’est que cela a été difficile.

« Cela a été vraiment difficile pour beaucoup de gens en ce moment et je pense que le fait que l’Angleterre ait réussi à le faire, le soulagement de tout ce temps est aussi le soulagement de l’expérience Covid et le fait que nous pouvons avoir un peu de joie et un peu de célébration.

Baddiel a déclaré que la victoire de l’Angleterre complétait un “arc de rachat” du tournoi Euro 1996, où l’Angleterre avait été éliminée en demi-finale par l’Allemagne.

Il a déclaré: “ Assis à côté de Frank, nous étions là avec tout l’arc de rédemption depuis 1996 et en fait, il y a eu un moment dans cette rédemption parce qu’évidemment dans cette demi-finale, nous n’avons pas réussi et maintenant nous l’avons.



C’était une victoire historique (Photo : Visionhausl/.)

“Nous étions assis là avec nos fils, donc le temps qui passe faisait partie de l’expérience.”

Jeudi matin, les hymnes du football ont dominé les charts après la victoire de l’Angleterre.

Three Lions, écrit et enregistré pour l’Euro 96, était à la deuxième place des charts iTunes, derrière Bad Habits d’Ed Sheeran.

Montrant l’amour de l’hymne du football, faisant directement référence au jeu ou non, est profond, Sweet Caroline de Neil Diamond était au numéro trois, tandis que la version remaniée d’Atomic Kitten de leur single Whole Again de 2001, intitulé Southgate You’re The One (Football’s Coming Home Encore une fois), était au numéro quatre.

Au numéro six figurait la chanson Vindaloo de 1998, co-écrite par le bassiste de Blur Alex James, le comédien Keith Allen et le bassiste Guy Pratt sous le surnom de Fat Les.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Dans le classement des albums iTunes, l’album de compilation Footie Anthems était au numéro un, sans surprise, tandis que les plus grands succès de Diamond sont passés au numéro quatre et NOW That’s What I Call Footie!, une autre compilation de chansons de football, s’est classé au numéro six.

La vidéo d’accompagnement de Three Lions a également atteint le sommet du classement des vidéos musicales iTunes car, clairement, nous ne pouvons pas en avoir assez.

PLUS : James Blunt, Kaiser Chiefs et Craig David rejoignent Tom Kerridge pour faire éclater notre bulle de verrouillage avec Pub In The Park

PLUS : Baddiel et Skinner : Trois Lions sur « le fait que l’Angleterre perd principalement mais a toujours de l’espoir » après la victoire historique de l’Euro 2020

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();