Euro 2020 : David Beckham et Ed Sheeran regardent ensemble le match de l’Angleterre

David Beckham et Ed Sheeran ont été vus en train de rire ensemble lors du match Angleterre vs Allemagne (Photo: .)

David Beckham et Ed Sheeran ont été aperçus en train de profiter du match Angleterre vs Allemagne Euro 2020 ensemble dans la Royal Box à quelques mètres d’Ellie Goulding.

Les deux stars faisaient partie d’un certain nombre d’observations de célébrités et ont été vues en train de rire dans les gradins avant la victoire 2-0 de la nation à Wembley, nous envoyant en quarts de finale.

Les fans ont été ravis de voir les copains David et Ed se côtoyer, beaucoup spéculant sur ce dont ils auraient pu discuter.

Notre supposition est l’excellente équipe A, composée des buteurs Raheem Sterling et Harry Kane.

Le footballeur à la retraite David a été rejoint par son fils Romeo, 18 ans, pour le match, et la paire était habillée et bottée pour l’occasion

Pendant ce temps, Ed a regardé le match avec sa femme Cherry Seaborn et arborait un look plus décontracté avec des jeans et des chemises anglaises vintage.



La paire était dans la Royal Box à Wembley (Photo: .)



David a été rejoint par son fils Roméo pour le match (Photo: .)

Ed et sa femme étaient assis à quelques sièges d’Ellie, avec qui il serait sorti en 2013.

La chanteuse de Love Me Like You Do était présente avec son mari Caspar Jopling.

Le groupe était situé à quelques mètres du prince George, fou de football, qui était photographié en train d’encourager l’Angleterre avec ses parents William et Kate.

David et Ed n’étaient pas les seules célébrités à avoir été aperçues lors du match d’aujourd’hui, puisque les chanteurs de Three Lions David Baddiel et Frank Skinner étaient parmi la foule et ont partagé un selfie dans les gradins.



Ellie Goulding et Caspar Jopling ont également été vus dans les tribunes (Photo: .)



Ellie et Ed étaient assis à quelques mètres l’un de l’autre (Photo: PA)

Plus : David Beckham



Le match a vu Sterling et Kane marquer deux fois en 11 minutes après une première mi-temps tendue, donnant à l’Angleterre la plate-forme pour vaincre l’Allemagne et remporter une victoire mémorable lors des huitièmes de finale à Wembley.

L’Angleterre affrontera désormais la Suède ou l’Ukraine en quatrième quart de finale, ce qui signifie que le match aura lieu le samedi 3 juillet au Stadio Olimpico de Rome.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();