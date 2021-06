Euro 2020 | De Boer : « Depay peut encore gravir d’autres marches dans le tournoi »

in

Le sélectionneur des Pays-Bas Frank de Boer s’est montré ce soir satisfait de la performance de son équipe et de celle de sa star, Memphis Depay, bien qu’il ait déclaré qu’il pensait que l’attaquant néerlandais pouvait encore “monter plus de marches dans le tournoi”.

“Memphis Depay peut encore gravir d’autres échelons dans le tournoi et je suis convaincu qu’il le fera.. Au final, il a obtenu le penalty et a donné une pré-assistance, même si bien sûr il peut faire mieux », a déclaré De Boer après la victoire 2-0 des Pays-Bas sur l’Autriche en Championnat d’Europe.

Avant le tournoi, il était prévu que Memphis Depay, qui devrait officialiser sa signature apparente pour le FC Barcelone dans les prochains jours, serait la référence pour l’équipe des Pays-Bas, mais Denzel Dumfries Il a été élu meilleur joueur du match lors de la première journée contre l’Ukraine (3-0) et lors du deuxième match contre l’Autriche.

Dumfries, pour sa part, a également souligné à cet égard que “Memphis est un grand joueur” et a déclaré à propos de sa propre performance, après avoir été impliqué dans les cinq buts des Pays-Bas dans le tournoi, qu’il saisit simplement les chances.

“L’espace et les opportunités sont là et j’essaie d’en profiter”, a déclaré le joueur qui a causé le penalty 1-0 et fait 2-0.

En plus de tout cela, l’entraîneur a estimé que le ‘Clockwork Orange’ peut encore s’améliorer.

“Je pense que les choses peuvent être meilleures, et elles devraient le faire”, a-t-il déclaré. “En possession du ballon, nous pouvons faire beaucoup mieux qu’aujourd’hui.”

Pour De Boer, le duel contre l’Autriche était « l’inverse » du match joué par les Néerlandais contre l’Ukraine (3-2) lors de la première journée.

“Contre l’Ukraine, nous avons dominé, nous avions une bonne possession du ballon, mais nous manquions de qualité. Aujourd’hui, c’était le contraire, je pense que la possession que nous avions était bonne, mais nous avons aussi perdu le ballon rapidement. Ce n’était peut-être pas très hollandais, car nous sommes assez bons avec le ballon“, a commenté le sélectionneur des Pays-Bas.

Cependant, de Boer a souligné que son équipe n’avait pas laissé les Autrichiens déranger le but de Stekelenburg.

“Nous étions bons à ne pas concéder d’occasions et nous avons créé quatre occasions nettes”, a ajouté l’entraîneur, ajoutant que “Oranje” avait créé “suffisamment d’occasions”.