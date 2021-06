Euro 2020 de BPW : résumé de la phase de groupes et aperçu des huitièmes de finale

Après le plaisir des Phases de Groupes à l’Euro 2020, il est temps pour nous de passer aux choses sérieuses lors des huitièmes de finale. Jetons un regard rétrospectif sur le déroulement du tournoi jusqu’à présent, tout en regardant vers l’avenir pour voir ce à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir :

Sur cet épisode :

– Jake et Tom offrent leurs réflexions sur les plus grandes surprises et déceptions de l’Euro jusqu’à présent

– En regardant avant le début du tournoi, nous voyons comment nous pensions que les groupes se classeraient – et voyons qui était le plus précis dans leurs prédictions

– Enfin, nous examinons les huitièmes de finale (qui commencent aujourd’hui) et prédisons qui, selon nous, gagnera chaque match