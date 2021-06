Euro 2020 : Débuts historiques de l’arbitre argentin Fernando Rapallini en Ukraine

in

15/06/2021 à 11h12 CEST

Ce jeudi il y aura une situation historique. Pour la première fois, un arbitre non européen sifflera un match du Eurocoupe des nations. C’est à propos de l’Argentin Fernando Andrés Rapallini, qui fait partie des 19 arbitres désignés par l’UEFA pour cette épreuve de sélection. C’est la première fois qu’un arbitre non européen participe au tournoi continental par équipes. En retour, l’espagnol Gil Manzano a été désigné pour la Copa América qui est actuellement contesté au Brésil.

Fernando Andrés Rapallini a été désigné ce mardi pour le duel d’après-demain qui ouvre la journée jeudi à 15h00 entre Ukraine et Macédoine du Nord à l’arène nationale de Bucarest. Il sera assisté dans les orchestres par ses compatriotes Juan Pablo Belatti et Diego Yamil Bonfa ; le quatrième officiel sera le Slovène Slavko Vincic.

Rapallini, dans le match Belgique-Russie, est devenu le premier arbitre de la CONMEBOL à participer à un championnat d’Europe en raison de l’accord d’échange entre l’UEFA et la Confédération sud-américaine en agissant en tant que quatrième officiel.

Ce constructeur de piscines de 43 ans siffle en première division argentine depuis 2011 et jouit de l’internationalité depuis 2014. Entre ses carrières, il a déjà dirigé un grand nombre de finales sur le continent sud-américain.

Cette même année, la finale de la Coupe professionnelle de football en Argentine entre Colón et Racing Club a été convoquée. qui s’est terminé par une victoire 3-0 à domicile. Il a également sifflé la finale de la Recopa sud-américaine 2020, celle correspondant au trophée du championnat de Superliga 2019, à la Supercoupe d’Argentine 2019 ou à la Coupe d’Argentine 2017.

Trois Espagnols dans le VAR du siège de l’UEFA

L’arbitre argentin sera accompagné de trois Espagnols dans la salle VAR. En fait La collégiale canarienne Hernández Hernández exerce les fonctions de VAR qui sera accompagné du Murcien Sanchez Martinez de la fonction AVAR où l’italien sera également Filippo meli. En tant que troisième assistant de VAR, il y a aussi l’international espagnol, Martinez Munuera. Il s’avère que les fonctions de quatrième fonctionnaire seront exercées par le slovène Slavko Vincic, l’arbitre hier soir des débuts de l’Espagne contre la Suède.

L’Israélien Orel Grinfeeld dirigera l’autre réunion du groupe C, la Pays-Bas-Autriche, qui sera joué à Amsterdam. Les participants seront ses compatriotes Roy Hassan et Idan Yarkoni ; le quatrième officiel, l’italien Davide Massa ; et dans le VAR sera le polonais Pawel Gil.

le Danemark-Belgique, du groupe B, sera arbitré par le Néerlandais Björn Kuipers, avec Sander van Roekel et Erwin Zeinstra sur les ailes ; le Suédois Andreas Ekberg sera le quatrième officiel ; et le Néerlandais Pol van Boekel, le chef du VAR. .