Euro 2020 : Didier Deschamps explique le remplacement d’Ousmane Dembele

L’ailier français Ousmane Dembele n’a duré que 30 minutes contre la Hongrie (Photo: .)

Ousmane Dembele a subi un nouveau revers lors du match nul de la France contre la Hongrie à Budapest et subira des tests pour déterminer la gravité de la blessure, selon Didier Deschamps.

L’ailier de Barcelone a été engagé avec une demi-heure à jouer et les champions du monde sont toujours à la traîne du but choc d’Attila Fiola en première mi-temps.

Dembele a eu un impact instantané, frappant le poteau peu de temps après son introduction, mais a été un gaspillage par la suite, donnant le ballon à plusieurs reprises, au grand dam de ses coéquipiers.

Avec trois minutes restantes et les Bleus de retour grâce à l’égalisation d’Antoine Griezmann, il semblait que Dembele avait subi l’ignominie d’être expulsé une demi-heure seulement après son introduction.

Après le match, cependant, Deschamps a confirmé que le joueur de 24 ans avait subi une blessure au tendon qui le rend incertain pour le dernier match de la France dans le Groupe F contre le Portugal.



Ousmane Dembele s’est blessé au tendon contre la Hongrie (Photo: .)

Il a dit : ‘Dembele, c’est touché au tendon, derrière le genou, il faudra vérifier. Il continua, il voulait traverser et ressentit un malaise assez important. Je l’ai fait sortir. Nous devrons le surveiller.

Réfléchissant sur deux points perdus à Budapest, Deschamps a ajouté: “En première mi-temps, où nous avons eu des occasions de marquer, nous nous sommes retrouvés derrière.

« Devant leurs fans et dans leur stade, ça leur a donné de la force. Ce n’est pas le résultat que nous espérions dans ce match, mais vu le contexte, nous le prendrons quand même.

« Les tirs cadrés ne peuvent pas se terminer au fond du filet. Nous devions marquer en premier et nous ne l’avons pas fait. Ils n’avaient pratiquement plus rien, mais bon… Nous avons eu des opportunités aussi, mais maintenant… Nous devons l’accepter.

