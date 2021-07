Euro 2020 : Donnarumma révèle pourquoi il n’a pas célébré la sauvegarde du penalty de Saka

Le gardien de but est parti tranquillement alors que ses coéquipiers devenaient fous (Photos: BBC / .)

Le héros italien Gianluigi Donnarumma a été félicité par les fans pour sa réaction glaciale pour sauver le penalty crucial de Bukayo Saka lors de la finale de l’Euro 2020, mais il s’avère que sa réaction n’était pas tout à fait ce qu’elle semblait.

Les deux équipes ayant raté deux tirs au but, il est tombé sur l’adolescent anglais Saka pour marquer le dernier penalty décisif, mais son effort apprivoisé a été vaincu par le géant italien pour s’assurer que les championnats d’Europe se dérouleraient à Rome, pas à la maison.

Mais plutôt que de célébrer sauvagement quand il a scellé la victoire, Donnarumma a tranquillement et calmement commencé à s’éloigner avant d’être assailli par ses coéquipiers.



Donnarumma a deviné juste et a repoussé le penalty de Saka (Photo: .)

De nombreux fans ont pris sa réaction comme un signe de son comportement glacial et nonchalant, mais maintenant, le joueur de 22 ans a révélé qu’il n’avait tout simplement pas réalisé que la fusillade était terminée.

Donnarumma a supposé que l’Italie devait encore marquer un penalty pour soulever le trophée – ce qui s’est passé lors de leur victoire en demi-finale lorsque Jorginho a envoyé le tir au but vainqueur du match.

Le gardien du PSG se tournait pour s’éloigner de sa place pour attendre un autre penalty italien, mais alors qu’il entendait la célébration de la fin italienne – et la bousculade des pieds venant à sa rencontre – il s’est tourné vers les officiels et a chronométré qu’il avait gagné le fusillade.

Interrogé sur sa non-célébration, Donnarumma a déclaré plutôt timidement à Sky Sport Italia lundi soir: “Je n’ai pas célébré parce que je ne savais pas que nous avions gagné!”

La réaction de Donnarumma était si calme et discrète, en fait, que de nombreux fans italiens n’ont pas brièvement célébré et ont également pensé que la fusillade se poursuivait, certains craignant même à tort que VAR ait pu vérifier si son pied était sur la ligne.

Ce ne serait pas la première fois qu’un gardien perdrait la trace du score lors d’une séance de tirs au but, la légende anglaise David Seaman faisant de même contre l’Espagne à l’Euro 96 et ne réalisant que lorsque toute l’équipe s’élança vers lui.

Donnarumma, qui a récemment quitté l’AC Milan pour rejoindre le PSG, a connu un mois fantastique entre les bâtons et a même été nommé joueur du tournoi après avoir remporté deux tirs au but et n’avoir concédé que quatre fois en sept matches.

