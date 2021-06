Euro 2020 : Ed Sheeran ‘exécute un concert privé pour l’équipe d’Angleterre’

Ed a joué pour l’équipe pendant leur jour de congé (Photo: Europa Press News/Europa Press via .)

L’équipe d’Angleterre aurait eu droit à une performance spéciale d’Ed Sheeran après avoir atteint les 16 derniers de l’Euro 2020.

Ed, 30 ans, est un grand fan de football, ayant parrainé sa bien-aimée Ipswich Town et étant un habitué de leurs matchs, et a assisté au choc de l’Angleterre contre l’Écosse à Wembley la semaine dernière.

Nous sommes donc sûrs que c’était son honneur de divertir l’équipe d’Angleterre qui a profité d’une rare journée de congé pendant le tournoi.

Selon The Telegraph, Ed a été autorisé à faire partie de la bulle de l’équipe et a donné une performance acoustique en plein air avec des joueurs assis autour de lui à leur siège à St George’s Park.

Les joueurs auraient été « ravis » du concert, car les restrictions de Covid-19 signifiaient qu’ils ne pouvaient pas voir leur famille et leurs amis lors de leur seul jour de congé mercredi, le lendemain de leur victoire contre la République tchèque.

D’autres ont également passé leur journée à jouer au golf au JCB Golf and Country Club à Uttoxeter.

On ne sait pas quelles chansons Ed a joué pour les garçons, mais nous pensons que sa nouvelle chanson Bad Habits a été sortie.



L’Angleterre affrontera l’Allemagne la semaine prochaine (Photo : LAURENCE GRIFFITHS/POOL/. via .)

La star devrait donner la première représentation publique de son premier single solo en quatre ans vendredi lors du spectacle virtuel TikTok Uefa Euro 2020.

La performance d’Ed sera diffusée sur son propre compte TikTok depuis le stade de Portman Road, Ipswich Town FC.

En plus de jouer Bad Habits, il chantera quelques vieux favoris et a déclaré: ” J’ai hâte de jouer au TikTok Uefa Euro 2020 Show en direct de Portman Road. C’est un endroit que j’aime et j’ai hâte de jouer quelques favoris des fans ainsi que mon nouveau morceau pour la première fois ! Rendez-vous le 25 juin.

En attendant, c’est la rentrée pour l’équipe d’Angleterre, qui se prépare maintenant pour son match contre l’Allemagne mardi soir.

L’équipe de Gareth Southgate affrontera ses anciens rivaux dans l’espoir de se qualifier pour les huit derniers, après que l’Allemagne ait réussi à se qualifier pour le tour suivant après une victoire tendue contre la Hongrie hier soir.

Metro.co.uk a contacté le représentant de Sheeran pour commentaires.

