Euro 2020 EN DIRECT: le Pays de Galles commence sa campagne contre la Suisse, la Belgique en action, l’Angleterre en dernier avec Sterling devrait commencer contre la Croatie

L’Euro 2020 s’ouvre en fanfare grâce à une interprétation époustouflante de “Nessun Dorma” alors qu’Everton et Tottenham ciblent le but comique de Merih Demiral aide l’Italie à remporter une victoire catégorique contre la TurquieJose Mourinho choisit Jack Grealish, Mason Mount et Phil Foden en Angleterre XI pour le premier match de l’Euro et part Luke Shaw et Marcus Rashord – alors qu’il salue le brillant milieu de terrain croate, Jose Mourinho dit à Cristiano Ronaldo de ” me laisser en paix ” alors que l’ancienne paire du Real Madrid s’apprête à se réunir en Serie A la saison prochaineSuper Computer prédit le vainqueur de l’Euro 2020: l’Angleterre étourdit l’Espagne mais c’est déchirant fin pour les Trois Lions à nouveauL’adolescent vedette d’Angleterre, le nouveau barcelonais Andres Iniesta, Man United cible Jules Kounde et Jeremy Doku – les jeunes joueurs à surveiller lors des matches de l’Euro 2020Euro 2020 : aperçu complet des dates, du tirage au sort et des heures de coup d’envoi, y compris la finale et chaque match de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse – les 51 matchs en direct sur talkSPORT à partir de ce vendredi

