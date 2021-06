Euro 2020 EN DIRECT: L’Italie mène la Turquie après le but contre son camp de Demiral, les mises à jour et le score de Rome, Luka Modric exclusif, Kevin de Bruyne OUT, Jose Mourinho nomme l’Angleterre XI pour affronter la Croatie

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et préparez-vous au Championnat d’Europe alors que nous nous préparons à vous offrir une couverture en direct des 51 matchs cet été.

Cela commence CE SOIR avec l’Italie contre la Turquie à Rome et nous avons été rejoints par un invité très spécial pour prévisualiser toute l’action, avec Jose Mourinho en direct dans les studios talkSPORT ce matin.

Turquie v Italie EN DIRECT sur talkSPORT ce soir – coup d'envoi à 20h à RomeDinde: Cakir, Celik, Demiral, Soyuncu, Meras, Yokuslu, Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu, Burak Yilmaz.Italie: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…