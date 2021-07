Euro 2020 : enquête après que des intrus ont fait irruption dans le stade de Wembley

Les gatecrashers de la finale de l’Euro 2020 en Angleterre sont densément entassés dans un tourniquet alors qu’ils se frayent un chemin dans le sol (Photo: via @motffc/Twitter)

Une enquête aura lieu après que des centaines d’intrus auraient détruit la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie.

Dans une vidéo, des coups de poing sont lancés et les gens finissent par s’allonger les uns sur les autres alors que le béguin submerge les stewards à un tourniquet de Wembley.

La tentative d’effraction partiellement réussie est survenue au milieu des problèmes de foule qui ont éclaté dans et autour du sol lors de la finale hier soir, que l’Angleterre a perdu aux tirs au but après avoir terminé 1-1 en prolongation.

Une attaque a été signalée contre deux supporters italiens à l’intérieur du stade et des rangées de sièges surpeuplées.

La FA a confirmé à Metro.co.uk cet après-midi qu'”un examen et une enquête complets” auront désormais lieu avec la police et d’autres agences.

Pendant le match, la police anti-émeute s’est déplacée à l’extérieur du terrain alors que les stewards et la sécurité luttaient pour faire face aux tentatives répétées des foules sans billet pour forcer l’entrée.

Au début, cela a été décrit par la FA comme une petite faille de sécurité, mais des rapports ont révélé aujourd’hui qu'”au moins des centaines” avaient réussi à faire irruption et à regarder le match.

La vidéo partagée sur Twitter montre des fans emballés dangereusement dans un tourniquet alors que les stewards luttent pour les retenir. Une porte coupe-feu semble également subir une pression extérieure.

Alors que certains des intrus se frayent un chemin devant le petit groupe d’employés vêtus de vestes à haute visibilité, d’autres fans à l’intérieur du sol essaient d’aider en donnant des coups de poing et des coups de pied aux gatecrashers.

On pense qu’ils ont franchi un périmètre extérieur avant de gravir les marches pour se frayer un chemin dans le sol lui-même.

Un appelant à BBC 5 Live, qui a donné son nom sous le nom d’Isaac, a déclaré que dans une rangée destinée à 50 spectateurs, il y avait 70 ” yobs sans billets ” se pressant et ” les gens à côté de nous avaient des enfants qui avaient vraiment peur “.

L’appelant a également décrit avoir vu deux fans italiens “se faire défoncer le visage” par huit hooligans avant que des fans anglais assis à proximité n’interviennent.



La scène chaotique alors que les intrus parviennent à briser les stewards passés et à se frayer un chemin à Wembley (Photo: via @motffc/Twitter)

Le journaliste du New York Times Tariq Panja, qui a fait un reportage en direct depuis le sol, a déclaré à Metro.co.uk: ” Dans un pays où il y a une histoire d’écrasements lors de matchs de football entraînant des tragédies, il était surprenant de voir ces scènes lors d’un événement qui avait été si longtemps dans la planification.

‘Je ne peux pas comprendre comment c’est arrivé. En ce qui me concerne, tout le système de sécurité était débordé et les gens étaient vraiment emballés.

«Les stadiers étaient très inquiets qu’il y ait trois fois plus de monde dans certaines zones du stade. Et c’est sans compter le fait que nous sommes dans une pandémie et que c’est censé être un terrain socialement distancié.

Se demandant pourquoi si la première brèche s’était produite vers 18 heures, les porte-parole du stade de Wembley/FA ont initialement insisté sur le fait que personne sans billet n’avait réussi à entrer. Au moment où la déclaration a été publiée, des centaines de personnes étaient probablement à l’intérieur avec des portes cassées. – tariq panja (@tariqpanja) 11 juillet 2021

Dans une série de tweets hier soir, M. Panja a écrit: ” Des efforts sont déployés pour restaurer les clôtures qui ont été démolies.

«Mais le personnel de sécurité s’attend à ce que cela continue tout au long de la soirée. Ayez une pensée pour le personnel de sécurité. Ils ne sont pas payés pour s’occuper de ça.

Un porte-parole de Wembley a initialement déclaré qu’il n’y avait pas eu de violation de la sécurité, mais dans une déclaration ultérieure, il a confirmé qu’un “petit groupe était entré dans le stade”.



Les gatecrashers sans ticket sont montrés bien emballés à l’intérieur d’un point d’entrée alors qu’ils tentent d’entrer à Wembley (Photo: via @motffc/Twitter)

M. Panja a déclaré: “Le stade de Wembley a déclaré que l’arène n’avait pas été violée, mais des témoins oculaires ont déclaré qu’il y avait eu au moins deux violations majeures par lesquelles les gens se sont précipités.” Un témoin a déclaré avoir vu plus de 100 personnes franchir l’une des entrées pour handicapés. Quelques blessures aussi.

«Il y a des gens entassés dans les allées, le stade sera bien au-dessus de la capacité annoncée de 66 500. Espérons que tout le monde rentre chez lui sain et sauf.

‘

Les violations susciteront également des craintes du point de vue de Covid, avec un nombre apparemment plus élevé et un manque de distanciation sociale et de port de masques dans et autour du sol.

Plus tard, M. Panja a déclaré: “Il semble que la violation était plus grave qu’on ne le pensait. Des nombres qui ont dépassé au moins les centaines.

La fin acrimonieuse de la tentative de l’Angleterre d’entrer dans l’histoire avec une victoire sur l’Italie impliquait également les abus raciaux de plusieurs joueurs sur les réseaux sociaux, qui ont été vivement condamnés par la Football Association et la Metropolitan Police.



Il est rapporté qu’au moins 100 intrus ont réussi à briser les stewards et la sécurité à Wembley pour la finale de l’UEFA (Photo: via @motffc/Twitter)

Des problèmes de foule ont également éclaté dans le centre de Londres, où des bouteilles et autres projectiles ont été lancés, incitant la police anti-émeute à descendre sur Leicester Square. Une grande quantité de déchets a été laissée dans le hotspot touristique.

Un porte-parole de la FA a déclaré à Metro.co.uk: “Nous procéderons à un examen et à une enquête complets sur les événements qui se sont déroulés au stade de Wembley avant et pendant la finale de l’UEFA EURO 2020.

«Cela sera fait en collaboration avec la police, la Greater London Authority, le Safety Advisory Group et les parties prenantes de la livraison du tournoi.

“Les chiffres de sécurité et d’intendance pour la finale de l’UEFA EURO 2020 ont dépassé les exigences du match et étaient supérieurs à tout autre événement précédent au stade de Wembley.

“Cependant, le comportement des personnes qui ont illégalement pénétré de force dans le stade était inacceptable, dangereux et témoignait d’un mépris total pour les protocoles de sûreté et de sécurité en place.

«Aucun steward ou membre du personnel de sécurité ne devrait être soumis à ce type de comportement et nous les remercions pour leur soutien pendant la nuit.

“Nous nous excusons également auprès de toute personne présente au match dont l’expérience a été affectée par ce niveau de désordre public sans précédent.

“Nous continuerons à travailler avec les autorités compétentes pour identifier et prendre des mesures contre ces personnes dans la mesure du possible.”



Des policiers montent la garde sur Wembley Way alors que les fans anglais se rassemblent pendant le match (Photo: Action Images via ./Peter Cziborra)

La police du Met a jusqu’à présent arrêté 86 personnes à la suite de ce qu’elle a décrit comme une “opération de police à grande échelle” à travers Londres. Cinquante-trois des arrestations ont eu lieu à Wembley. Dix-neuf agents ont été blessés.

Dans un communiqué, la force a déclaré: ” Juste avant le début du match, un groupe de personnes a violé un cordon de sécurité du périmètre extérieur et est entré dans le stade sans billet. Les agents ont travaillé rapidement pour identifier ces personnes et les aider à les éjecter du stade.

Des arrestations ont été effectuées pour des délits d’ordre public, de dommages criminels, d’ABH, d’ivresse et de désordre et d’autres infractions.

Laurence Taylor, commissaire adjointe adjointe, a déclaré: “Tout au long du tournoi Euros, la grande majorité des gens ont regardé les matchs de manière responsable et en toute sécurité, et ont apprécié la préparation de la finale d’hier soir. Cependant, les scènes inacceptables que nous avons vues hier concernaient un petit nombre de personnes ayant l’intention d’utiliser le football comme excuse pour se comporter de manière épouvantable envers les autres membres du public et les officiers.

