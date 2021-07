La révélation a incité l’ancien député européen du Brexit Party Martin Daubney à s’en prendre à “annuler la culture”, tandis que Claire Fox, qui était assise à ses côtés à Bruxelles, a déclaré que cela était emblématique d’un “tard complet d’imagination et d’empathie”. L’école primaire Flakefleet à Fleetwood dans le Lancashire a enregistré et filmé une version de Vindaloo, l’hymne de 1998 de Fat Les, composé de l’acteur Keith Allen, de l’artiste Damien Hirst et du bassiste de Blur Alex James.

Conformément à l’original, il présente des jeunes et des enseignements se bousculant dans une célébration tapageuse pour marquer le succès de l’Angleterre dans le tournoi, les Trois Lions se préparant à affronter le Danemark en demi-finale de mercredi.

Cependant, certains utilisateurs de Twitter ont été moins qu’impressionnés, avec un commentaire : « C’est un comportement dégoûtant auquel ces enfants sont poussés à participer par l’école.

« J’ai un enfant de sept ans. Je ne veux absolument pas qu’elle soit exposée à ce hooliganisme insensé.

Un autre a ajouté : « Pauvres enfants, déjà endoctrinés. Une mer de visages blancs agressifs. Est-ce la Grande-Bretagne mondiale?

« Vérifiez simplement l’incroyable équipe d’anglais et apprenez d’elle… »

M. Daubney a tweeté : « Complètement absurde. Une école qui a publié une vidéo amusante soutenant l’Angleterre a supprimé son compte – après des plaintes, elle a promu un « hooliganisme insensé ».

D’autres étaient d’accord, avec Catherine Merchant postant : « Il est temps que nous résistions à la communauté éveillée avant que notre pays ne soit dépourvu de tout amusement, humour, patriotisme et démocratie.

“Cela en dit plus sur eux et sur ce qu’ils pensent qu’ils ont vu autre chose qu’une école pleine d’enfants et d’enseignants s’amusant et soutenant notre équipe nationale.”

Sheelagh Brownlee a ajouté : “Ridicule. Ce pays devient stupide.

« Tout est poussé trop loin et transforme des préoccupations légitimes en blagues. Il faut qu’ils s’accrochent. »

Pendant ce temps, Stephen James, enseignant et président de la Folkstone and Hythe Conservative Association, a encouragé les utilisateurs de Twitter à envoyer des e-mails à l’école en signe de soutien.

Il a affirmé : « LA GUERRE AU RÉVEIL dans l’éducation ! Une école primaire a été victime d’intimidation pour retirer cette brillante vidéo d’enfants soutenant l’équipe de football @England parce qu’elle était qualifiée de ” hooliganisme ” par les fanatiques de Woke. “

L’école avait précédemment exhorté les gens à envoyer des vidéos d’eux marchant pour la vidéo le 29 juin.

À la suite de la controverse, le directeur de l’école Dave McPartlin a posté, faisant apparemment référence au tumulte : « Il y a des moments où les médias sociaux peuvent être incroyables et faire arriver des choses si brillantes, mais cela peut aussi être un endroit sombre et dérangeant qui vraiment vous fait remettre en question la direction que prend la société.

Flakefleet – dont les élèves ont atteint la finale de Britain’s Got Talent il y a deux ans avec leur version de Queen’s Don’t Stop Me Now – a publié une vidéo d’élèves chantant Land of Hope and Glory le mois dernier.

À l’époque, M. McPartlin a commenté : « Les choses ont été un peu sérieuses au cours des 12 derniers mois, à cause des blocages de COVID.

« À l’école, nous n’avons pas pu célébrer Noël à l’école comme nous le faisons habituellement.

“C’était donc juste une chance pour nous de nous amuser un peu et d’impliquer tout le monde.”