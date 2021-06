Euro 2020 : Gareth Bale s’en va après qu’on lui ait demandé s’il avait joué son dernier match pour le Pays de Galles

Gareth Bale a été capitaine du Pays de Galles lors de sa défaite 4-0 contre le Danemark (Photo: BBC Sport)

Un Gareth Bale naturellement ému a pris la fuite après qu’on lui ait demandé s’il avait ou non joué son dernier match pour le Pays de Galles après une défaite écrasante 4-0 contre le Danemark à Amsterdam.

L’avenir du joueur de 31 ans, tant au niveau du club qu’au niveau international, fait l’objet de nombreuses conjectures mais le skipper gallois n’était pas d’humeur à répondre aux questions à ce sujet au lendemain d’une défaite aussi douloureuse.

Bale a représenté son pays à 96 reprises et a été responsable de tant des plus grandes réalisations du Pays de Galles dans l’histoire du football moderne, mais il était impuissant à arrêter les Danois rampants samedi.

Kasper Dolberg a marqué deux fois, avant que les buts tardifs de Joakim Maehle et Martin Braithwaite ne contribuent à souligner la domination quasi totale du Danemark.

Bale a prononcé un discours enthousiaste sur le terrain après le match, mais il n’était pas disposé à discuter de son prochain mouvement et a pris la fuite lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait à nouveau enfiler le maillot emblématique du Pays de Galles.

“Ce n’est pas comme ça que nous voulions que le match se déroule, de notre point de vue, nous avons très bien commencé, puis le jeu a changé”, a déclaré Bale, plus tôt dans son interview d’après-match.



Gareth Bale a peut-être joué son dernier match pour le Pays de Galles (Photo: .)

“Nous avons essayé de jouer en seconde période mais nous avons fait une erreur en concédant, ce qui a tué l’élan de notre côté.

«Pour finir comme nous l’avons fait, c’est déçu mais les garçons sont frustrés et en colère, c’est compréhensible, je préférerais que nous sortions de cette façon.

“Si vous jouez le ballon dans le dos de quelqu’un, c’est une faute, j’ai senti que l’arbitre était influencé par les supporters ici.

«C’est décevant, c’est tout ce que je peux dire. Nous avons raté une opportunité mais je ne peux rien reprocher à l’effort et c’est le minimum requis, je suis toujours fier d’eux.

