Euro 2020 : Gareth Soutgate explique la sélection de l’équipe d’Angleterre contre l’Allemagne

Gareth Southgate a apporté des changements importants à son équipe d’Angleterre pour les 16 derniers matchs contre l’Allemagne (Photo: .)

Gareth Southgate a défendu sa décision de rappeler Kieran Trippier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Allemagne à Wembley.

Le manager des Three Lions, comme prévu, a vénéré un système 3-4-3 étant donné ses inquiétudes quant à l’impact potentiel des arrières latéraux allemands déchaînés Joshua Kimmich et Robin Gosens, qui ont tous deux fait une émeute contre le Portugal plus tôt dans le tournoi.

La décision de Southgate de choisir sept joueurs à l’esprit défensif signifiait qu’il n’y avait pas de place pour trois de ses points de vente les plus créatifs à savoir Jack Grealish, Phil Foden et Mason Mount, même si ce dernier était à nouveau disponible pour la sélection après une période d’auto-isolement.

Trippier, un vétéran de l’équipe qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde il y a trois ans, n’a pas joué depuis la première victoire de l’Angleterre contre la Croatie, mais Southgate pense que les prouesses de l’homme de l’Atletico Madrid pourraient s’avérer décisives, alors qu’il a également affirmé L’inclusion de Bukayo Saka était pleinement méritée après son match d’homme du match contre la République tchèque.

Il a déclaré: “Cela dépend de leurs performances déjà dans le tournoi et à l’entraînement. La vitesse de Bukayo derrière la ligne de fond sera très importante et il a été à l’aise pour recevoir sous pression. Ce sera la clé du match d’aujourd’hui.



Bukayo Saka a conservé sa place dans l’équipe d’Angleterre pour les 16 derniers matchs contre l’Allemagne (Photo: .)

« Kieran a de l’expérience et ajoute des mises en scène avec ses livraisons. Il est l’un des meilleurs communicateurs que nous ayons dans l’équipe.

« Pour que ce soit une soirée merveilleuse, nous devons gagner, c’est aussi simple que ça ! Nous devons jouer avec sang-froid et nous devons prendre de bonnes décisions. Ce n’est pas un jeu qui peut être gagné uniquement sur la passion et l’athlétisme. Nous en avons parlé aux joueurs cette semaine.

Plus à venir…

