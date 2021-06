Euro 2020 : Gareth Southgate envisage un changement de système pour le choc de l’Angleterre contre l’Allemagne

Southgate a utilisé un dos quatre pour les trois matchs de groupe (Photo: .)

Gareth Southgate envisage de passer à un troisième pour le match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Allemagne mardi.

Les Three Lions ont organisé une rencontre avec l’équipe de Joachim Lowe à Wembley après avoir dominé le groupe D avec deux victoires et un match nul.

Pendant ce temps, l’Allemagne a sauvé un point contre la Hongrie lors de son dernier match de la phase de groupes pour se qualifier deuxième dans un groupe difficile qui comprenait la France et le Portugal.



Walker est capable de jouer sur le côté droit d’un dos à trois, comme il l’a fait lors de la Coupe du monde (Photo: .)

Southgate a utilisé jusqu’à présent une formation à quatre arrière lors du tournoi reprogrammé de cet été, mais le Mirror rapporte que le patron de l’Angleterre envisage de revenir à une formation à trois.

L’Angleterre a joué avec trois à l’arrière avec beaucoup de succès lorsqu’elle a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

L’Allemagne a également utilisé le système à l’Euro 2020, avec Robin Gosens de l’Atalanta et Joshua Kimmich du Bayern comme ailiers.

Un changement de système pour les Trois Lions pourrait voir Kyle Walker déployé en tant qu’arrière central droit, où il a joué lors de la Coupe du monde.

Cela permettrait à Reece James ou à Kieran Tripper d’entrer à l’arrière droit, mais cela pourrait également signifier qu’il n’y a pas de place pour un n ° 10 sur le côté, ce qui pourrait mettre la place de Jack Grealish en danger.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



L’Angleterre n’a pas encore concédé de but à l’Euro 2020, mais elle n’a également marqué que deux fois en trois matchs, ces deux buts venant de Raheem Sterling.

Bien que Southgate soit satisfait de la solidité de son équipe, il souhaite les voir plus fluides en attaque.

Interrogé sur les attentes de son équipe pour jouer au « football de champagne », Southgate a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Nous aimerions voir cela aussi. »

“Je pense que si vous avez parlé aux joueurs, nous avons beaucoup parlé de cette liberté, mais nous sommes un peu à court de certains domaines de la forme physique et de la netteté du match, et j’ai pensé qu’au fur et à mesure que le jeu avançait, cela commençait à faire des ravages bit.

«Nous avons touché le bois dans les trois matches et l’autre chose sur laquelle nous devons nous améliorer est notre jeu offensif qui est normalement une si bonne source de buts pour nous et nos livraisons ont été vraiment médiocres.

“Il est difficile de marquer contre nous pour le moment et bien que nous ne soyons peut-être pas aussi fluides que nous le souhaiterions, cette solidité est essentielle pour toute équipe qui se porte bien.”

