Euro 2020 : Gareth Southgate envoie un message clair aux joueurs anglais avant la finale

Gareth Southgate a insisté sur le fait que ses joueurs anglais doivent simplement choisir la couleur de la médaille qu’ils remporteront lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche alors qu’ils se préparent à entrer dans l’histoire à Wembley.

Pour la première fois en 55 ans, les Three Lions se retrouvent dans une grande finale internationale après une course fulgurante lors du tournoi reprogrammé de cet été.

Ils n’ont concédé qu’une seule fois en six matchs, battant l’Allemagne au passage, et font maintenant face à leur test le plus difficile à ce jour contre l’équipe de Roberto Mancini, qui n’a connu la défaite lors d’aucun de ses 33 derniers matchs.



L’Angleterre n’a jamais gagné l’Euro, et alors que la récolte actuelle a conquis le cœur des nations, Southgate sait que le jeu est une question de gloire.

« Vous recevez de beaux messages qui disent que quoi qu’il arrive maintenant, les gens respectent la façon dont ils [the players] ont été et en respectant le fait qu’ils ont représenté le pays de la bonne manière », a déclaré Southgate.

« J’ai parlé aux joueurs de tous ces autres bits, les bits hérités, qu’ils ont obtenus … mais maintenant ils ont le choix de la couleur de la médaille ?

«Et c’est, en fin de compte, de quoi il s’agit.

«Les jolis messages… ce ne sera pas comme ça lundi.

« Je comprends l’histoire, mais il s’agissait de savoir comment pousser cette équipe aussi loin que nous le pensons ? »

“Parce que je sais que ce ne sera pas suffisant pour moi, pour le reste du staff et pour les joueurs si nous ne le gagnons pas maintenant.”

“Je pense que nous avons un match 50-50 contre un adversaire vraiment coriace”, a-t-il ajouté.

«Nous devons bien faire les choses. Nous pouvons le gagner, mais nous devons nous positionner pour le gagner.

“Nous connaissons l’ampleur du défi, mais quel défi brillant pour nous et quelle opportunité géniale pour les joueurs d’écrire un morceau de plus de l’histoire.”

