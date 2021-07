Euro 2020 : Gareth Southgate sélectionne les atouts du Danemark avant le choc contre l’Angleterre

Gareth Southgate est bien conscient de la menace que représente le Danemark (Photo: .)

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a salué la flexibilité et l’intelligence des adversaires danois en demi-finale, car il avertit ses joueurs qu’ils ne peuvent pas ignorer les outsiders de Wembley.

Après avoir gardé cinq feuilles blanches consécutives jusqu’à présent à l’Euro 2020 et après une victoire éclatante en quart de finale 4-0 contre l’Ukraine, les Three Lions sont les favoris pour battre les Danois, d’autant plus qu’ils sont à domicile.

Cependant, le Danemark vient de remporter trois victoires consécutives contre la Russie, le Pays de Galles et la République tchèque et surfe sur une vague d’émotion, stimulée depuis l’arrêt cardiaque choquant subi par le joueur vedette Christian Eriksen lors de son match d’ouverture du tournoi.

D’un point de vue tactique, Southgate sait que le Danemark a beaucoup à offrir et sera prêt à combattre son homologue, Kasper Hjulmand, avec les multiples systèmes qu’il peut déployer.

“Le Danemark, en particulier, est très flexible”, a déclaré Southgate à la BBC. “Ils changent de système pendant les jeux, ils ont du personnel différent pour entrer dans les jeux pour modifier leur façon de jouer

“C’est une très bonne équipe avec un très bon bilan ces dernières années, ils n’ont pas perdu beaucoup de matchs.”



Jens Stryger Larsen et Jannik Vestergaard célèbrent la victoire du Danemark en quart de finale contre la République tchèque (Photo : .)

Southgate a vu de première main à quel point les Danois sont bons, les jouant deux fois dans la Ligue des Nations de l’UEFA l’année dernière et n’ayant remporté aucun match.

L’Angleterre a fait match nul lors du match à l’extérieur et a été battue 1-0 à Wembley en octobre dernier, bien qu’elle ait dû faire face à l’expulsion de Harry Maguire une demi-heure après le début du match.

De nombreux fans anglais envisagent déjà une éventuelle finale contre l’Italie, après leur victoire spectaculaire aux tirs au but contre l’Espagne lors de la première demi-finale mardi, mais Southgate ne le fait absolument pas, et il ne laissera pas ses joueurs prendre de l’avance.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Lorsqu’on lui a demandé s’il rêvait de soulever le trophée dimanche, Southgate a déclaré: ” J’ai pensé à promener les chiens.

“Non, je pense à la façon dont nous avons battu le Danemark, c’est un test vraiment difficile et si nous regardons au-delà du prochain défi, nous aurons des ennuis.

“Bien sûr, tout le monde peut rêver et avoir ça, ce qui est génial, j’aime le fait que nous puissions le faire, mais pas encore pour nous.”

L’Angleterre et le Danemark se battent pour une place en finale de l’Euro 2020 à 20h le mercredi 7 juillet au stade de Wembley, en direct sur ITV.

PLUS : La star de Chelsea Jorginho réagit au penalty gagnant pour envoyer l’Italie en finale de l’Euro 2020

PLUS : Alvaro Morata s’exprime après un penalty manqué et l’élimination de l’Espagne de l’Euro 2020

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();