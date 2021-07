Euro 2020 : Gary Lineker se penche sur les plaintes de couverture « biaisées » de la BBC

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Gary Lineker a répondu aux plaintes selon lesquelles la couverture de l’Euro 2020 par la BBC était « biaisée » envers l’équipe masculine d’Angleterre, qui a perdu contre l’Italie en finale à Wembley.

Dimanche soir, Gary a dirigé la production de la BBC aux côtés des anciens footballeurs anglais Alan Shearer, Frank Lampard et Rio Ferdinand avant le match.

Les stars du sport ont discuté des fans qui regardaient les matchs de l’Angleterre à travers le pays avec Rio s’arrêtant à Boxpark Wembley pour diriger la foule dans un chant de Sweet Caroline.

Il a déclaré: “J’y suis allé la dernière fois que nous avons gagné. Quelles scènes là-dedans !’

Gary a ajouté : ” Fantastique. Nous sommes tous fans de l’Angleterre ce soir. Je pense qu’il est juste de dire que nous allons être biaisés et si vous n’aimez pas ça, tant pis.

Frank a ajouté: ‘Oui, nous le sommes. Pourquoi ne le serions-nous pas ? Ce qui est devenu très évident de l’extérieur, c’est que ce qui a grandi, c’est l’esprit et c’est arrivé de l’extérieur.

Ses commentaires interviennent après que la BBC a répondu aux plaintes “de personnes qui pensent que nos commentateurs ou présentateurs sont biaisés en faveur de l’Angleterre”.



Gary Lineker a admis qu’il était “juste de dire que nous allons être biaisés” (Photo: BBC)

Frank a déclaré: ” Quelque chose de spécial s’est produit ces dernières semaines. Cette équipe a grandi, la réaction du public envers cette équipe a grandi, Gareth Southgate les a dirigés avec brio, mais maintenant vous arrivez à la finale où il ne compte que gagner le match et ils sont si proches. Nous sommes tous nerveux mais nous sommes tellement derrière cette équipe.

J’ai eu le meilleur sommeil que j’ai eu depuis environ deux ans avant ce match, c’est à quel point je suis confiant et à l’aise. Ces gars savent que c’est une opportunité unique pour eux. S’il vous plaît profiter, s’il vous plaît profiter de ces moments ici.

Le diffuseur a déclaré dans un communiqué que l’équipe d’experts “comporte une équipe d’experts de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles”, comprenant également Alex Scott et Jermaine Jenas.



L’Angleterre est tombée au dernier obstacle dimanche soir (Photo: .)

Il a ajouté que “une couverture d’équipe dédiée sera également fournie par des experts des pays d’origine”, tandis que la liste des commentateurs comprend également “une représentation internationale par Juergen Klinnsmann, Cesc Fabregas, Petr Cech et Eric Abidal”.

Dans l’ensemble, la BBC a déclaré qu’elle était «fier» de l’expertise qu’elle fournit sur la chaîne et n’est donc pas d’accord pour dire que «notre line-up montre un quelconque parti pris envers une équipe donnée».

L’équipe masculine d’Angleterre a d’abord égalisé avec l’Italie 1-1, ce qui n’a pas changé pendant les prolongations, menant à une séance de tirs au but qui les a vus vaincus.

Des célébrités telles qu’Adele, Amanda Holden et Liam Gallagher ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux pour encourager l’équipe malgré la défaite.

Pendant ce temps, l’attente de Gareth Southgate et de ses collègues pour un trophée majeur se poursuit.

