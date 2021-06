Euro 2020 : Gary Neville choisit le joueur anglais du tournoi jusqu’à présent à

Pickford s’est démarqué contre l’Allemagne (Photo: .)

Gary Neville a salué Jordan Pickford comme son homme du match lors de la victoire à élimination directe de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Allemagne mardi, ainsi que le joueur du tournoi des Trois Lions jusqu’à présent.

L’équipe de Gareth Southgate a assuré son passage aux quarts de finale du tournoi retardé de cet été avec une victoire 2-0 sur les Allemands à Wembley.

Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane ont clôturé la victoire de l’Angleterre en seconde période, mais Pickford a également joué un rôle clé avec quelques gros arrêts à des moments cruciaux du match.



Le stoppeur anglais a effectué un arrêt de premier ordre pour empêcher Havertz (Photo: .)

Avec un niveau de score de 0-0 au milieu de la première mi-temps, le n ° 1 d’Everton a tenu Timo Werner à l’écart avec un arrêt intelligent d’un 1v1, et il est vraiment apparu peu après la mi-temps lorsqu’il a produit un excellent arrêt de réaction. nier Kai Havertz.

Sterling a ensuite ouvert le score après 75 minutes alors qu’il transformait le centre de Luke Shaw pour inscrire son troisième but du tournoi, avant que le capitaine Kane ne marque son premier de l’été avec une tête du remplaçant Jack Grealish depuis la gauche.

Mais Pickford a été le meilleur joueur de Neville, qui a qualifié le joueur de 27 ans de meilleur joueur anglais à l’Euro 2020 jusqu’à présent.

“Ma maman (homme du match) hier soir était Jordan Pickford et je pense aussi qu’il a été le joueur anglais du tournoi jusqu’à présent”, a écrit l’ancien défenseur anglais Neville sur Twitter.

“Je l’ai critiqué avec Everton mais avec l’Angleterre, c’est un joueur différent !”

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Pickford, qui n’a pas encore encaissé de but à l’Euro 2020, a également attiré l’attention de son coéquipier d’Everton, Theo Walcott.

“Il s’agit de draps propres dans les tournois de football”, a déclaré l’ancien ailier d’Arsenal et d’Angleterre à talkSPORT.

« J’ai été vraiment satisfait de Jordan et j’ai eu beaucoup de gens sur le dos parce qu’il était trop impliqué dans le jeu.

«Je pense qu’il a pris du recul et a commencé à gérer la défense et à ne pas jouer l’occasion. Il est leader sur le terrain.

« Quand vous avez un gardien derrière vous comme ça, ça aide. Nous sommes très difficiles à briser.

«Jordan a toujours été un jeune homme résilient et a fait face à des pressions et je suis sûr que maintenant il a un peu plus poussé ses cheveux, il n’entend probablement pas autant.

‘Il est brillant. Toujours très bien fait pour l’Angleterre et Everton.

