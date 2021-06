Euro 2020 : Gary Neville identifie le “plus gros problème” de l’Italie

Gary Neville a une grande inquiétude quant aux chances de l’Italie (Photo: .)

Gary Neville a été impressionné par le démarrage rapide de l’Italie à l’Euro 2020 mais n’est pas sûr qu’ils aient été correctement testés.

Sous la direction de l’ancien patron de Manchester City, Roberto Mancini, l’Italie a remporté ses deux matchs d’ouverture 3-0 contre la Turquie et la Suisse.

Ils ont fait un travail léger du groupe A et sont assurés de se qualifier pour les 16 derniers. L’Italie finira en tête de groupe si elle évite la défaite contre le Pays de Galles.

Bien que Neville ait aimé ce qu’il a vu des Italiens, il craint qu’ils n’aient pas encore fait face à un test sérieux – quelque chose qui pourrait les prendre de court lors des huitièmes de finale.

“Le plus gros problème pour l’Italie pourrait être qu’ils ne seront pas testés”, a déclaré Neville à ITV.



L’Italie a commencé en fanfare (Photo: Quality Sport Images/.)

“Je veux dire peut-être que ce match contre le Pays de Galles, vous pourriez argumenter parce qu’ils sont à travers qu’ils pourraient jouer une équipe affaiblie, mais ils pourraient en fait vouloir jouer leur meilleure équipe, parce que les deux matchs qu’ils ont eu jusqu’à présent, n’ont pas été un test pour eux.

« Vous regardez la Suisse là-bas, ils ne sortent pas, ils sortent de la boîte, le ballon revient, c’est embarrassant.

« Montrez une certaine urgence, sortez, fermez l’espace. Je dois dire que ce que l’Italie fait vraiment bien, c’est qu’elle fait de bons runs…

“Mais ils étaient tellement supérieurs ce soir, ils méritaient évidemment de gagner.”

