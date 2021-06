Euro 2020: Gary Neville nomme l’Angleterre XI pour affronter l’Allemagne et passe un grand appel à Bukayo Saka

Gary Neville a suggéré que l’Angleterre devrait changer de formation pour son match contre l’Allemagne (Photo: .)

Gary Neville a exhorté Gareth Southgate à apporter des changements importants à son équipe avant les huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Allemagne mardi et a même suggéré que le manager anglais devrait modifier sa formation.

Les Three Lions se sont qualifiés pour la phase à élimination directe avec une victoire professionnelle 1-0 sur la République tchèque mardi, gardant leur troisième cage inviolée d’affilée et devenant vainqueurs de D, malgré n’avoir marqué que deux buts jusqu’à présent.

Le fait d’être en tête de leur section ne s’est toutefois pas avéré une garantie d’un match nul favorable, l’Allemagne étant la suivante à Wembley après que l’équipe de Joachim Low se soit imposée après un match nul 2-2 avec la Hongrie la nuit dernière, où un égaliseur tardif de Leon Goretzka a assuré les demi-finalistes de 2016 évité une sortie anticipée embarrassante.

La meilleure performance de l’Allemagne dans la compétition à ce stade est survenue lors de sa victoire 4-2 sur les champions en titre du Portugal, où leurs ailiers déchaînés, en particulier Robin Gosens, ont fait des ravages.

Afin de lutter contre cette menace, Neville a encouragé Southgate à envisager d’imiter la formation de l’Allemagne et de passer à un système 3-4-3 qui verrait Reece James rappelé et Kyle Walker revenir à une position plus centrale.



Jack Grealish a impressionné Gareth Southgate avec sa performance contre la République tchèque (Photo: .)

Avec Declan Rice et Kalvin Phillips patrouillant au milieu de terrain, Neville a suggéré une attaque à trois comprenant l’homme du match de mardi, Bukayo Saka, ainsi que le capitaine Harry Kane et Raheem Sterling, qui a marqué les deux buts de l’Angleterre jusqu’à présent.

“Les ailiers pour affronter et engager l’Allemagne”, a écrit Neville sur Twitter. ‘Saka et Sterling sont partis plus haut dans les canaux contre les arrières centraux allemands. Rice et Philips sur Kroos et Gundogan.

Ce onze de départ ne signifierait pas de place pour Jack Grealish, qui a réalisé une prestation impressionnante en milieu de semaine, ayant été contraint de se contenter d’un rôle partiel avant la victoire sur les Tchèques.

Neville a également résisté à la tentation de remettre Mason Mount dans la formation de départ avec la star de Chelsea actuellement en auto-isolement et n’a été autorisé à s’entraîner à nouveau avec ses coéquipiers qu’à partir du jour du match contre l’Allemagne.

Phil Foden, dont le retrait contre l’Ecosse a suscité la colère du public anglais, devrait également se contenter d’une place parmi les remplaçants.

Voici l’ancien onze de l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre… êtes-vous d’accord ?



Gary Neville a laissé Jack Grealish hors de son onze de départ en Angleterre pour affronter l’Allemagne (Photo: .)

