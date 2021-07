Euro 2020 : Harry Kane réconforte sa femme en sanglots Kate après la défaite de l’Angleterre

Harry Kane a été vu avec ses bras autour de sa femme Kate Goodland (Photo: .)

Harry Kane a consolé sa femme Kate Goodland dans la foule alors qu’elle s’effondrait face à la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

L’équipe, qui a retiré ses médailles de finaliste lors de la remise du trophée, est tombée lors de la dernière haie à Wembley dimanche soir, faisant match nul 1-1 après la prolongation, mais après une séance de tirs au but tendue, l’Italie est sortie victorieuse.

L’attente de 55 ans de l’équipe masculine d’Angleterre pour un trophée majeur se poursuit.

Kate, vêtue d’une chemise anglaise avec « Kane » dans le dos, a été vue en train de fondre en larmes à cause de la défaite et a passé un moment avec Harry alors qu’il mettait ses bras autour d’elle.

Le couple, qui sont parents d’enfants Ivy, Vivienne et Louis, a partagé un baiser dans la foule.

L’équipe, dirigée par Gareth Southgate, a reçu un élan de soutien de la part de fans et de visages célèbres tels qu’Adele, Liam Gallagher et Nigella Lawson.

Le chanteur de Skyfall, posant dans une chemise anglaise, a déclaré sur Instagram : “Vous nous avez rendus si fiers ! Vous avez ramené notre jeu à la maison et nous avez tous réunis.

Nigella a tweeté : ” Félicitations à l’Italie. Et merci Gareth, merci les gars. Vous nous avez rendus fiers.



La star anglaise a mis ses bras autour de sa femme (Photo: .)



Kate portait une chemise anglaise avec le nom de son mari dans le dos (Photo: AP)



Kate a fondu en larmes après le match (Photo: PA)



Ils ont partagé un moment dans la foule (Photo: .)



Le couple avait l’air désemparé (Photo: REUTERS)

Le leader d’Oasis, Liam, a déclaré: “Tout va bien Bruv, je t’aime gamin, nous allons écraser la Coupe du monde.”

Le présentateur Roman Kemp a posté: “Je pourrais pleurer des yeux en ce moment; mais c’est le foot. Au lieu de cela, je penserai à la façon dont j’ai pu emmener mon père pour un cadeau d’anniversaire en avance à un moment de l’histoire et célébrer plus que jamais le soutien d’une équipe qui a été phénoménale à la fois mentalement et physiquement.

S’adressant à la BBC après le match, Harry a déclaré que les tirs au but étaient “le pire sentiment au monde lorsque vous les perdez”.

«Ça va faire mal pendant un moment, mais nous sommes sur la bonne voie et nous construisons. J’espère que nous pourrons progresser l’année prochaine.

«Nous avons eu un tournoi fantastique, nous devrions garder la tête haute. Ça va faire mal, mais nous progressons et nous pouvons continuer sur cette lancée l’année prochaine. Les garçons ont fait tout ce qu’ils pouvaient, ce n’était tout simplement pas notre soirée.

