Euro 2020 : Harry Maguire fait le point sur sa forme physique avant Angleterre vs Ecosse

Maguire est prêt à revenir à l’action (Photo: .)

Harry Maguire dit qu’il est en forme et disponible pour le choc de l’Angleterre contre l’Écosse vendredi après s’être remis d’une blessure à la cheville.

Le joueur de 28 ans n’a pas joué depuis qu’il a subi des dommages aux ligaments de la cheville alors qu’il jouait pour Manchester United le 9 mai.

Bien qu’il soit retourné à l’entraînement complet en Angleterre la semaine dernière, Maguire a été exclu de la sélection de 23 joueurs de Gareth Southgate pour la victoire 1-0 de dimanche sur la Croatie.



Southgate cherchera à remporter deux victoires sur deux vendredi (Photo: .)

Mais le défenseur central vise un retour à l’action pour les Three Lions lors de leur deuxième match de phase de groupes contre l’Écosse à Wembley.

Il a dit : « Je me sens bien. Je m’entraîne maintenant. De toute évidence, la blessure était un revers du point de vue du football du club. Sur le plan international, je voulais entrer dans ce domaine avec beaucoup de matchs à mon actif en pleine forme physique, mais je me sens bien.

«Je suis de retour disponible, je me suis entraîné et j’ai hâte.

« Évidemment, c’est un gros match. J’ai fait quelques séances maintenant et j’ai l’impression que ma condition physique est là.

«Je n’ai pas l’impression qu’il y a un risque. Évidemment, avec n’importe quelle blessure dont vous revenez – vous n’avez pas joué depuis si longtemps, les récidives ne se produisent pas très souvent, mais elles peuvent arriver. Cela fait partie intégrante du football.

“Vous pouvez revenir et je pourrais me blesser à nouveau dans une autre partie de mon corps, donc je pense que le risque de jouer et de me blesser est juste là lorsque vous jouez au football de compétition.

« Au niveau de la cheville, j’ai l’impression qu’elle est stable et je me sens prête à partir. Je me sens en forme et frais.

“Je connaissais l’étendue de la blessure dès que je me suis blessé”, a-t-il ajouté.

«Je savais que ça allait être assez grave parce que cela ne venait pas d’un impact ou d’un contact. J’ai tout de suite su que c’était une torsion, donc il y aurait une sorte de lésion ligamentaire là-dedans.

« Évidemment, vous craignez le pire. Je craignais de rater la finale de la Ligue Europa et puis évidemment les Euros aussi. J’ai réussi à faire cette équipe, mais je n’ai pas pu faire la finale de la Ligue Europa, mais je suis là maintenant et prêt à partir.

«Il s’agit de renforcer la confiance en soi chaque jour, et la seule façon d’y parvenir est de s’entraîner et de jouer à des jeux. Vous pouvez faire autant de séances de rééducation que vous le souhaitez, mais alors vous ne jouez pas ce football de compétition, vous ne pouvez pas développer cette confiance, surtout quand il s’agit d’une blessure à la cheville ou au genou.

«Il s’agit donc simplement de plus de séances d’entraînement et de matchs à l’entraînement, des matchs à chaque fois qu’ils viennent et la confiance continuera. Je suis sûr que ça va me déranger pendant quelques semaines et quelques mois.

«Je n’en ai jamais eu auparavant, mais en parlant aux joueurs et à la physique, je suis sûr que ce sera tatillon. Mais tant que c’est stable et que la douleur est supportable, je suis sûr que tout ira bien.

